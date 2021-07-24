Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idman pas, 5'e 2, dar alanda oyun, kontrol pas ve minyatür kale maçla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik programının yer aldığı çalışmalar ve yarı sahada çift kale maç yapıldığı belirtildi.

Son Dakika: Türkiye'de 24 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 58 kişi vefat etti, 12 bin 381 yeni vaka tespit edildi

Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki topladı: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır