Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Süper Lig'in ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci ve son antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanda, minyatür kale maç yapıldı. Antrenman, yarı sahada 3 takım halinde oynanan turnuva müsabakalarıyla tamamlandı.

Antrenmanı Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ da izledi.

Siyah-beyazlı takım, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.