Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına sabah idmanıyla devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda bir süre 5'e 2 top kapma oynayan siyah-beyazlı ekip, kondisyon ve dayanıklılık çalışmasıyla idmanı noktaladı.

Beşiktaş günün ikinci idmanını 18.00'de yapacak.