Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde; basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başlayan antrenman; pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman yarım sahada oynanan taktik maçı sonrası gerçekleştirilen kondisyon koşuları ile sona erdi.Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.