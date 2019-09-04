Beşiktaş'ta yeni transfer Elneny takımla ilk kez çalıştı
1 saat önce
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, milli takımlarında bulunan futbolcuların yanı sıra tedavileri devam eden Burak Yılmaz, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup ve izinli olan Abdoulay Diaby antrenmana katılmazken, yeni transfer Mohamed Elneny takımla...
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, milli takımlarında bulunan futbolcuların yanı sıra tedavileri devam eden Burak Yılmaz, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup ve izinli olan Abdoulay Diaby antrenmana katılmazken, yeni transfer Mohamed Elneny takımla ilk idmanına çıktı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda koşuların ardından çeşitli pas çalışmaları yapıldı. Minik kale maç ve dar alanda kontrollü pas idmanın ardından yarım sahada yapılan çift kale maçla idman sona erdi.
Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:54
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