Beşiktaş'ta Yeni Transfer Mirin İlk Antrenmanına Çıktı
27 dakika önce
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in devre arası hazırlıklarına bu sabah yaptığı çalışmalarla devam etti.
Beşiktaş
, Spor Toto Süper Lig'in devre arası hazırlıklarına bu sabah yaptığı çalışmalarla devam etti. Siyah-beyazlıların yeni transferi Mirin de takımla ilk antrenmanına çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in devre arası hazırlıklarını Antalya Belek
'te devam eden Beşiktaş, çalışmalarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni transfer Nicolas Isimat Mirin ilk kez sahaya çıktı. Teknik Direktör Şenol Güneş
yönetiminde başlayan antrenmanlar açma-germe çalışmalarıyla başladı. Daha sonra futbolcular topla koordine çalışmaları yaparken antrenmanın devam bölümünde 5'e 2 pas çalışması yaptı. Pas çalışması esnasında ayağında ağrı hisseden Quaresma
'ya buz tedavisi uygulandı. Siyah-beyazlılar antrenmanın son bölümünü dar alanda çift kale maç ile tamamladı. Beşiktaş'ta Burak Yılmaz
ve Caner Erkin
salonda güç ve kuvvet çalışması yaptı.
Siyah-beyazlıların hazırlıklarını Beşiktaş Asbaşkanı Serdar Adalı
da takip etti. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:27 Kaynak: İHA
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