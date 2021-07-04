Beşiktaş'ta yeni transfer Salih Uçan, sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın kadrosuna dahil ettiği 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan, sağlık kontrolünden geçti.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen kontrollerde detaylı kan tetkikleri yapılan Salih'in; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.
Salih Uçan'ın sağlık kontrollerinin, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle tamamlandığı aktarıldı.
Kaynak: AA
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