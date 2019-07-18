Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta yeni transfer Tyler Boyd kampa katıldı (YENİDEN)
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Beşiktaş'ta yeni transfer Tyler Boyd kampa katıldı (YENİDEN)

1 saat önce

Yeni sezon hazırlıklarını Riva kampında sürdüren Beşiktaş'ta, yeni transfer Tyler Boyd kampa katıldı.

Beşiktaş'ta yeni transfer Tyler Boyd kampa katıldı (YENİDEN), System.String[]
Yeni sezon hazırlıklarını Riva kampında sürdüren Beşiktaş'ta, yeni transfer Tyler Boyd kampa katıldı.
Boyd, teknik direktör Abdullah Avcı ve takım arkadaşlarıyla tanıştı. Amerikalı oyuncunun sarı-siyahlı ekibin bugün 18.30'da yapacağı akşam antrenmanına çıkması bekleniyor.


Abdullah Avcı, Beşiktaş, Riva, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:20 Kaynak: DHA
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