Beşiktaş'ta yeni transfer Tyler Boyd kampa katıldı (YENİDEN)
1 saat önce
Yeni sezon hazırlıklarını Riva kampında sürdüren Beşiktaş'ta, yeni transfer Tyler Boyd kampa katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:20 Kaynak: DHA
Yeni sezon hazırlıklarını Riva
kampında sürdüren Beşiktaş
'ta, yeni transfer Tyler Boyd kampa katıldı.
Boyd, teknik direktör Abdullah Avcı
ve takım arkadaşlarıyla tanıştı. Amerikalı oyuncunun sarı-siyahlı ekibin bugün 18.30'da yapacağı akşam antrenmanına çıkması bekleniyor.
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