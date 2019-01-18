Beşiktaş'ta Yeni Transferler 11'de

Beşiktaş
'ın Akhisarspor'a konuk olacağı karşılaşmada yeni transferler Burak Yılmaz
ve Isimat Mirin ilk 11'de yer aldı.
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının açılış karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Akhisarspor'un konuğu olacak. Saat 20: 30'da Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Ümit Öztürk
düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kemal Yılmaz
ve Osman Gökhan Bilir
üstlenecek.
İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle:
AKHİSARSPOR: Fatih
- Vrsayevic, Lopes, Caner, Güray, Sissoko, Serginho, Regattin, Josue, Manu, Bokila
BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Medel, Dorukhan, Quaresma
, Ljajic, Lens, Burak - İstanbul