Beşiktaş'ta Yeni Transferler Basının Karşısına Çıktı

Beşiktaş Kulübü, yeni transferleri Burak Yılmaz, Shinji Kagawa, Nicolas Isimat-Mirin ve Muhayer Oktay için imza töreni düzenledi.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen imza törenine, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın yanı sıra yöneticiler Ahmet Ürkmezgil, Ahmet Kavalcı, Hüseyin Mican, Hüseyin Yücel, Umut Güner ve Cihat Kumuşoğlu da katıldı.



İmza töreninin açılış konuşmasını yapan Fikret Orman, "Transferlerimiz Beşiktaş'a hayırlı olsun. Kazasız, belasız bir ikinci sezon nasip olsun. Transfer dönemleri her zaman zordur, biz de zor bir süreç geçirdik. Takımımızdan ayrılanlar ve yeni gelenler oldu. Transferleri bonservise bir kaynak harcamadan bitirmeye çalıştık. 1,5 milyon avroluk bir bonservis harcaması yaptık. Gönderdiklerimizden 5 milyon avro bonservis getirisi sağladık. 5 milyon avronun üzerinde tasarruf elde ettik. Takımı da gençleştirme fırsatı yakaladık. Bonservise para harcamadık, takım maliyetimizi aşağı indirme gayreti içinde olduk dört kıymetli oyuncu aramıza katıldı." diye konuştu.



Siyah-beyazlı takımın yeni oyuncularını tanıtan Orman, şu ifadeleri kullandı:



"Muhayer, Ümit Milli Takım oyuncusu. Dorukhan ve Güven'le milli takımdan arkadaş. İstifade edeceğine inandığımız bir kardeşimiz. Kagawa'yı yazın almak istedik. O dönem çok da arzu ettik. Beşiktaşlı taraftarlar 'come to Beşiktaş' dediler ama nasip bu zamanaymış. Çok mutlu olduk. Beşiktaş taraftarı da mutlu oldu. Uzakdoğu açılımıyla alakalı ses de getirdi. Güzel de bir başlangıç yaptı. Bundan sonraki süreçte en önemlisi tarafların birbirinden hoşlanması ve itibar sağlaması. Umarım şehrimizden kulübümüzden memnun olur ve devam ederiz. Dortmund'a teşekkür etmek istiyorum. Mirin'i 2 sene önce de transfer etmek istemiştik. Nasip bugüneymiş. Şampiyon olan PSV takımının stoperiydi. Pozitif bir arkadaşımız. İntibak süresini kısa sürede geçti. Uzun süre beraber olacağımızı düşünüyorum. Burak ailemizin bir ferdi. Babası bizim abimiz. Nasip bugüneymiş. Burak'ın ismi bugüne kadar çok kez Beşiktaş'la geçti. Geçmesi normaldi, onun evi burası. Bize transfer döneminde evine dönmek istediği izlenimini verdi. Beşiktaş'la alakalı hislerine mutluyum. Evine, ailene hoş geldin diyorum."



Orman: "Burak'ın Beşiktaş kaptanı olmasını isterim"



Burak Yılmaz'ın karakterine saygı duyduğunu ifade eden Orman, "Burak, Çin'den döndükten sonra adı Beşiktaş ile anıldı. Bunu doğal görüyorum. Burak karakterine saygı duyduğum bir oyuncu. Hocamız da arzu etti. Burak'ın Beşiktaş'ta kariyerini noktalayıp aile içinde görevler almasını düşünüyorum. Transferi çok kolay oldu. Trabzonspor'daki kontratından büyük fedakarlıklar yaparak geldi. Beşiktaş'ı istediğini gösterdi. Bu fedakarlığa da teşekkür ediyorum. Burak karakter olarak kaptanlık yapacak bir oyuncu. Şu an kaptan Tolga Zengin, sözleşmesi sene sonu bitiyor. Sezon sonu takımın kaptanlık sürecini değerlendireceğiz. Kaptanlığa yönetim kurulu karar verir. Burak'ın Beşiktaş kaptanı olmasını isterim." şeklinde konuştu.



Burak Yılmaz ile siyah-beyazlı taraftarlar arasındaki gerilime yönelik bir soru üzerine araya giren Fikret Orman, "Bu konuda Burak'a cevap verdirtmem. Ben maçları bu süreçlerde çok inceletiyorum. Akhisar maçında 1500 kişi vardı, maksatlı gelen 30 kişi o işi değiştirmeye çalıştılar. Bu işi Beşiktaş seçimine malzeme etmeye çalışıyorlar. Beşiktaş'ta bu işlerin gündemi kalmadı." yorumunu yaptı.



Kagawa transferinin perde arkasını anlatan Orman, şöyle devam etti:



"Kagawa'yı istiyorduk. Önemli bir oyuncu, önemli bir karakter. Japon medya devi ile anlaşmamız olmuştu. Transfer bu anlaşmaya istinaden olmuş bir şey değil. Oyuncu Beşiktaş'a gelmek isteyince Dortmund da fedakarlık gösterdi ve transfer gerçekleşti. Sadece Kagawa değil Burak Yılmaz da Çin'de tanınan bir futbolcu. Uzakdoğu pazarı ile alakalı seneler önce bir stratejimiz vardı. Geçen sezon istediğimiz netice ile bitiremeyince gidemedik. Bu sene kesin olarak Uzakdoğu'ya gideceğiz. Bu çalışmalar devam edecek. Beşiktaş'ın oralarda tanınan kulüp olacağını tahmin ediyorum. Japonya'da maçlarımız yayımlanmaya başladı. Federasyona düzenleme ile ilgili konuşuyoruz ama henüz yol alamadık. Kagawa transferine karar verme esnasında yanımda Şenol Güneş ve Hüseyin Yücel vardı. Hocamızla konuşarak bu kararı verdik. Bu bir ekip işi. Burada başkan ve yönetim kuruluna rağmen transfer yapılmaz, hocaya rağmen de yapılmaz. Aramızda konuşuruz. Nihai kararı başkan ve yönetim verir. Ekip olarak karar verilir. Biz ayrı ayrı güçler değiliz, aynı gemiyi yürütmeye çalışan kişileriz. Bundan önce de böyle oldu bundan sonra da böyle olacak."



Beşiktaş'ın Antalyaspor maçındaki oyunundan memnun kaldığını sözlerine ekleyen Orman, yabancı kuralı ile ilgili de konuştu. Fikret Orman, şu değerlendirmede bulundu:



"Yabancı kuralındaki değişiklik bir anda olacak bir şey değil. Herkesin kontratı var. Türk futbolu bu yüksek maliyetlerle takımları götürmeye müsaade etmiyor. Kulüpler olarak daralmamız lazım. Bunu en iyi uygulayan biziz. Çok maliyetli transfer yapanlar oldu buna dur denilmesi lazım. Beşiktaş'ın bundan sonraki hedefi 2 sene şampiyon olduğumuz dönemdeki gibi takım haline dönmek. Beşiktaş'ın geniş bir kadrosu var. İsimlerin değil sahada oynanan oyunun geniş olduğu bir oyun düzeni görmek istiyoruz. Bu yolda ilerleyeceğiz."



Kagawa: "Beşiktaş'ı yukarı doğru çıkarmaya çalışacağım"



Siyah-beyazlı takımın kiralık olarak kadrosuna kattığı Shinji Kagawa, yaklaşık 10 Japon gazetecinin takip ettiği basın toplantısındaki konuşmasına Türkçe merhaba diyerek başladı.



Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Kagawa, "Geldiğim için çok çok mutluyum. Taraftar, şehir, kulüp beni çok iyi karşıladı. Burada elimden gelenin en iyisini yapmaya ve Beşiktaş'ı yukarı doğru çıkarmaya çalışacağım." şeklinde görüş belirtti.



Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo ile oynayacağı maçı sabırsızlıkla beklediğini anlatan Kagawa, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şehir muhteşem. Nagatomo da bu şehrin ne kadar muhteşem olduğundan bahsetmişti. Özellikle yemekleri harika, deniz de var. Takım beklediğim gibi muhteşem, taraftarlar da muhteşem. Nagatomo ile yapacağımız maçı dört gözle bekliyorum. Dün Nagatomo'nun evinde beraberdik, yemek yedik. Nagatomo'yu yenip gücümüzü göstereceğiz. Nerede ne yapılır, ne yenir diye konuştuk. Kulüp ve takım hakkında yeterli deneyim sahibi olacak kadar vakit geçirmedim."



İlk maçında attığı iki golle ilgili konuşan Kagawa, "Tahmin edemeyeceğim bir şeydi, rüya gibiydi. İlk maçta böyle bir gol atmaktan önemlisi bunun devamını getirmek. Ben girdiğimde skor 4-1'di. Takımın öne geçmesine değil skora katkım oldu. Gol atıldıktan sonra taraftarların benim için söyleyeceği besteleri, şarkıları onlara bırakıyorum. Tüm taraftarların beklentisine cevap vermeye çalışacağım." dedi.



Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Japon futbolcu, siyah-beyazlı takımda devam edip etmeyeceği yönündeki bir soru üzerine, "Sezon sonuna daha vakit var. Ne yapacağım konusundan daha önemli olan elimden gelenin fazlasını yaparak takımı yukarı çıkarmak. Sonrasına bakacağız. Gelmeden önce Beşiktaş'ın maçlarını izlemiştim. Taraftarlar çok ateşli. Nagatomo derbide çekilmiş videoları izletti, çok etkilendim. Dortmund'ta derbi atmosferi böyle değildi." şeklinde konuştu.



Burak Yılmaz: "Kalbimde olduğu gibi aklımda da bir gün Beşiktaş'a dönmek vardı"



Siyah-beyazlı ekibin yeni forveti Burak Yılmaz, Beşiktaş taraftarı olduğunun oynadığı her takımda bilindiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Yaklaşık 12 sene önce ayrıldım. 12 sene sonra tekrar bu formayı giymemi uygun gören başkanımıza, yönetim kuruluna ve hocamıza teşekkür ederim. Elimden gelenin en iyisini yapıp bu camiaya layık olacağım. Bana inananları mahcup etmeyeceğim. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra çok yerde oynadım. Her zaman Beşiktaş maçlarını izliyordum. Çin'de de izledim. Lyon maçını izlerken orada saat 5'ti. Dört büyük takımda da oynadım, hepsinde büyük başarılar yakaladım ama beni diğer arkadaşlarımdan ayıran şu ki görev yaptığım bütün camialar benim Beşiktaşlı olduğumu bilirdi. Kalbimde olduğu gibi aklımda da bir gün Beşiktaş'a dönmek vardı. Burada başladım burada bitirmek istiyorum. Buradaki süremi dolu dolu başarılarla doldurmak istiyorum."



Kanat oyunundan ziyade ortadan oynanan oyunu tercih ettiğini belirten tecrübeli futbolcu, 3 puanlık sistemde her şeyin değişebileceğinin altını çizerek, şu görüşleri paylaştı:



"Oyun düzenini hocamız belirler ama benim tarzımı biliyorsunuz. Ortalarla değil Kagawa, Oğuzhan gibi oyuncularla iletişim içinde ortadan oynayan oyuncuyum. 11 puan fark var, 3 puanlık sistemde işler terse dönünce nerede olduğunuzu fark edemeyebilirsiniz. Erzurum maçında talihsiz bir kayıp yaşadık. Bundan sonra kazanıp önümüzdekilerin kaybetmesini bekleyeceğiz ve sonuna kadar gideceğiz."



Konuşmasına Türkçe "Merhaba ben Isimat" diye başlayan Nicolas Isımat-Mirin de Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu olduğunu aktardı.



Fransız futbolcu, "Burada olduğum için çok mutluyum. Başkana, hocaya, taraftarlara teşekkür ediyorum. Pepe çok büyük ve kaliteli bir savunma oyuncusu. Belli ki burada iyi bir iz bırakmış. Vida, Gökhan, Caner, Adriano gibi kaliteli oyuncularla oynuyorum. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde iyi bir deneyim kazandım. Hollanda'da şampiyonluk yaşadım. Kupalar kazanmak için buradayım." açıklamasını yaptı.



Beşiktaş'ın genç transferi Muhayer Oktay ise şunları söyledi:



"Sayın başkanımıza hocalarıma beni buraya layık gördükleri için teşekkür ediyorum. Elimden geleni yapacağım ve bu forma için savaşacağım. Çok şanslı ve mutluyum. Takımdaki abilerimden çok şey öğreneceğime eminim. Katkı sağlamak istiyorum. Kendimi 8 ve 10 numara olarak görüyorum ama kararı hoca verecek."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

