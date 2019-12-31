Beşiktaş'ta yılbaşı için güvenlik önlemleri alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta yılbaşı için güvenlik önlemleri alındı - Son Dakika

Beşiktaş'ta yılbaşı için güvenlik önlemleri alındı

6 saat önce

Polislerin güvenlik önlemi Vatandaşların üstü aranması yapılması İSTANBUL - Yeni yıla Beşiktaş'ta girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için güvenlik tedbirleri alındı.

Polislerin güvenlik önlemi

Vatandaşların üstü aranması yapılması İSTANBUL - Yeni yıla Beşiktaş'ta girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için güvenlik tedbirleri alındı.

Beşiktaş'ta yılbaşı için güvenlik önlemleri alındı

Beşiktaş, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'den Bağdat'taki vatandaşlarına "elçilik binasına yaklaşmayın" uyarısı
Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık?

Son Dakika Haberleri
04:32 Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, yılbaşı denetiminde yakalandı - Son Dakika
04:32 İçişleri Bakanı Soylu, nöbetteki askerin annesiyle görüştü - Son Dakika
04:31 2019'un son sürprizi, kız bekliyorlardı, erkek doğdu - Son Dakika
04:28 Türk Telekom çalışanları yeni yıla birlikte girdi - Son Dakika
04:28 Gaziantep'te coşkulu kutlama, yeni yılın ilk bebeğinin adı 'Perihan Ilgın' - Son Dakika
01:12 Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Son Dakika
00:54 Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 04:37:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'ta yılbaşı için güvenlik önlemleri alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]