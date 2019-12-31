Beşiktaş'ta yılbaşı için güvenlik önlemleri alındı - Son Dakika

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Beşiktaş'ta yılbaşı için güvenlik önlemleri alındı
6 saat önce
Polislerin güvenlik önlemi Vatandaşların üstü aranması yapılması İSTANBUL - Yeni yıla Beşiktaş'ta girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için güvenlik tedbirleri alındı.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:42 Kaynak: AA
Polislerin güvenlik önlemi
Vatandaşların üstü aranması yapılması İSTANBUL - Yeni yıla Beşiktaş'ta girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için güvenlik tedbirleri alındı.
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