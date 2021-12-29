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BEŞİKTAŞ'TA YILBAŞI ÖNCESİ ALKOL DENETİMİ YAPILDI - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'TA YILBAŞI ÖNCESİ ALKOL DENETİMİ YAPILDI

29.12.2021 00:04

BEŞİKTAŞ'ta, yılbaşı öncesi, alkollü içecek satışı ve tüketimi yapılan mekanlarda denetim yapıldı.

BEŞİKTAŞ'ta, yılbaşı öncesi, alkollü içecek satışı ve tüketimi yapılan mekanlarda denetim yapıldı. Ruhsat, hijyen ve bandrol kontrollerinin yapıldığı denetimde bir tekel bayiine ruhsatsız alkollü içecek sattığı için 13 bin lira para cezası kesilirken, ürünlere el konuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Beşiktaş Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ortaköy'de, polis eşliğinde alkollü içecek satışı ve tüketimi yapılan mekanlarda denetim gerçekleştirdi. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'nın da katıldığı denetimde, mekanların ruhsatları ve hijyen kurallarına uygunluğu kontrol edilirken, mobil barkod okuma cihazıyla da alkollü içeceklerin bandrollerine bakıldı.

Ekiplerin ilk olarak denetim yaptığı bir tekel bayiinin ruhsatsız alkollü içecek satışı yaptığı tespit edildi. Usulsüz satış nedeniyle işletmeye 13 bin lira para cezası kesilirken, alkollü içeceklere de el konuldu. Denetimler sırasında, bandrolsüz içki bulunduran bir bara işlem yapılırken, hijyen kurallarına uyulmadığı tespit edilen bir başka işletmeye ise eksiklerini gidermeleri için 40 gün süre verildi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca yaklaşan yılbaşıyla birlikte alkol denetimlerini sıklaştırdıklarını belirterek Fakat biz, 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu çerçevesinde 7 gün 24 saat esasına göre 750 denetçimizle, 39 ilçede sahadayız. Bu sene yaklaşık olarak 127 bin 500 işletmemizde 232 bin 718 resmi kontrol uyguladık. Yaptığımız resmi kontrollerden uygunsuz çıkan yaklaşık 4 bin 611 işletmeye de 37 milyon 900 bin liralık bir idari para cezası uyguladık. Bunun yanında yine 6 bin 657 adet numune alındı. Bunun 648 tanesinde uygunsuzluk. tespit ettik. İlimizde yaptığımız alkol denetimlerinde bizim aradığımız özellikler şunlar Bir işletmenin alkol satış izni var mı TAPDK belgesi var mı, varsa vizeli mi 2021 için satış izni var mı Nitekim ilk yaptığımız yerde vatandaşımız iznini bize ibraz edemediği için izinsiz satıştan idari işlem uyguladık. Mallara da yediemin olarak el koyduk. İkinci yerimizde yine bandrolsüz bir ürün yakaladık. Orada da işlem uygulayacağız. Biz sadece alkollü işletmelerde mobil bandrol cihazıyla inceleyip alkol bandrolü gerçek mi, alkolde herhangi bir sahtelik var mı yok mu ona bakıyoruz. Bunun yanında 5996 sayılı kanuna göre hijyen denetimi yapıyoruz. Nitekim en son yaptığımız denetimde, işletmenin hijyen kurallarıyla ilgili ciddi problemleri vardı. Ceza yazmak yerine gıda işletmelerimize süre veririz. Verdiğimiz sürenin sonunda eksikliklerini giderirse herhangi bir idari işlem uygulanmaz. Gidermezse eğer işlem uyguluyoruz dedi.

Karaca, yılbaşı öncesi vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde çağrı yaparak sözlerini şöyle sürdürdü Vatandaşlarımız şunu istiyoruz; bilmedikleri yerde, izinsiz olan yerlerden alkol almasınlar. Biliyorsunuz birçok vatandaşımızın canı yandı. Yaptığımız denetimlerde de emniyet müdürlüğümüz, jandarma bölgesinde jandarma ekiplerimizle beraber 39 ilçemizde yaklaşık olarak bir haftadır yoğun bir şekilde yürütüyoruz yaptığımız denetimlerimizi. Bu denetimlerin sonunda da işletmelerin kusuru varsa veyahut da sahte alkol, üretim yeri de varsa onlara da işlem uygulayıp ürünlere de el koyuyoruz.

BEŞİKTAŞ'TA YILBAŞI ÖNCESİ ALKOL DENETİMİ YAPILDI
BEŞİKTAŞ'TA YILBAŞI ÖNCESİ ALKOL DENETİMİ YAPILDI
BEŞİKTAŞ'TA YILBAŞI ÖNCESİ ALKOL DENETİMİ YAPILDI
BEŞİKTAŞ'TA YILBAŞI ÖNCESİ ALKOL DENETİMİ YAPILDI

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Para Cezası, Beşiktaş, Tarım, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ'TA YILBAŞI ÖNCESİ ALKOL DENETİMİ YAPILDI - Son Dakika
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