Beşiktaş'ta Yıldız Parkının Duvarında Çökme Meydana Geldi.
38 dakika önce
Beşiktaş'ta Yıldız Parkının duvarında çökme meydana geldi.
Beşiktaş
'ta Yıldız Parkının duvarında çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle park halindeki 2 araç hasar gördü.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:50 Kaynak: İHA
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