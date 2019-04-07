Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Yıldız Parkının Duvarında Çökme Meydana Geldi.

Beşiktaş'ta Yıldız Parkının Duvarında Çökme Meydana Geldi.

38 dakika önce

Beşiktaş'ta Yıldız Parkının duvarında çökme meydana geldi.

Beşiktaş'ta Yıldız Parkının duvarında çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle park halindeki 2 araç hasar gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:50 Kaynak: İHA

Beşiktaş, 3. Sayfa
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