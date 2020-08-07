Beşiktaş'ta YKS öğrencilerine ücretsiz tercih danışmanlığı - Son Dakika

Beşiktaş'ta YKS öğrencilerine ücretsiz tercih danışmanlığı

Beşiktaş Belediyesi, üniversiteye yerleşecek öğrencilerin doğru tercih yapabilmesi için Beşiktaş Akademi'de ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti başlattığını duyurdu.

Beşiktaş'ta YKS öğrencilerine ücretsiz tercih danışmanlığı, System.String[]

Beşiktaş Belediyesi, üniversiteye yerleşecek öğrencilerin doğru tercih yapabilmesi için Beşiktaş Akademi'de ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti başlattığını duyurdu.

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber milyonlarca öğrenciyi tercih heyecanı sardı. Beşiktaş Belediyesi de Türkiye'nin geleceği olan gençler için Beşiktaş Akademi'de uzman kadrosuyla ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetini hayata geçirdi. Öğrencilerin geleceğe adım atacağı bugünlerde doğru tercih yapabilmesi için uzman eğitimciler Beşiktaş Akademi'de 06-14 Ağustos tarihleri arasında saat 09.00 ile 16.00 saatlerinde öğrencilere hizmet verecek. Tercih desteği almak isteyen aday öğrenciler Beşiktaş Akademi'de geleceklerine istedikleri şekilde yön verebilecek.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da YKS tercih günlerinin başladığını öğrencilere duyurarak sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi: "YKS tercihlerinde Beşiktaş Akademi öğrencilerimizi bekliyor. Rehber öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin doğru tercih yapabilmeleri için gerekli yönlendirmeleri yapıyor."


Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 11:19

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta YKS öğrencilerine ücretsiz tercih danışmanlığı - Son Dakika
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