Beşiktaş'ta yol çökmesi - Son Dakika

Beşiktaş'ta araç trafiğine kapalı sokakta yolun çökmesi nedeniyle 1 kişi hafif yaralanırken 16 kumpir dükkanı da boşaltıldı.

Ortaköy'de kumpircilerin bulunduğu sokaktaki yolda henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi.

Bu sırada sokaktan geçen bir kadın göçük altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevredekiler ve bekçiler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek sokağı yaya trafiğine kapattı.

Sokakta bulunan 16 kumpir dükkanı da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Öte yandan yolun çökme anı iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaymakamlıktan açıklama

Beşiktaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"İlçemiz Mecidiye Mahallesi Mecidiye Köprüsü Sokak'ta dün akşam saat 23.30 sıralarında göçük meydana gelmiş, olayda bir vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. 112 Acil sağlık ekiplerimizin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan vatandaşımız ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiştir. Meydana gelen göçük sebebiyle olay yerinde ilgili kurumlarca gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup başlatılan tahkikat devam etmektedir."