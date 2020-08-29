Beşiktaş'ta yol çöktü - Son Dakika

Beşiktaş'ta yol çöktü

Beşiktaş'ta yol çöktü Beşiktaş'ta Saadet Sokağı'nda yol aninden çöktü.

Beşiktaş'ta yol çöktü İSTANBUL - Beşiktaş'ta Saadet Sokağı'nda yol aninden çöktü. Daha önce de çöktüğü öğrenilen sokağın girişi şeritlere kapatıldı. Olay Beşiktaş Saadet Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağın girişinde daha öncede meydana gelen yol çökmesi bugün tekrar yaşandı. Şans eseri çökmenin meydana geldiği alanda herhangi bir araç veya vatandaş olmazken ihbar üzerine zabıta ekipleri bölgeye geldi. Zabıta ekipleri sokağın girişini şerit çekere trafiğe kapattı.

Son Dakika

Bakan Selçuk'tan "Özel okullarda indirim olacak mı?" sorusuna yanıt: Herkesin yapması konusunda bir mutabakat var

Bahçeli, Yunanistan ile gerginlik sürerken yeni bir tartışma konusu açtı: 12 Ada'nın statüsü tekrar değerlendirilmeli

Dünya genelinde koronavürüs vaka sayısı 25 milyonu aştı

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs rakamları gerçek değil

"Vakalar artıyor" diyen İngiltere Sağlık Bakanı, kış aylarına dikkat çekti: Daha geniş karantina uygulamaları devreye girebilir

YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi

İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı

Giresun'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor

Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre için Beşiktaş'tan 1 milyon euro istedi

Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand, imza için İstanbul'a geliyor

YÖK'ten salgın nedeniyle adaylara heyet raporu kolaylığı

Sinop'ta 80 kiloluk orkinos, 5 bin liraya satıldı

Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok

Manisa'daki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı