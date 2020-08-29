Beşiktaş'ta yol çöktü - Son Dakika

Beşiktaş'ta yol çöktü
İSTANBUL - Beşiktaş'ta Saadet Sokağı'nda yol aninden çöktü. Daha önce de çöktüğü öğrenilen sokağın girişi şeritlere kapatıldı.
Olay Beşiktaş Saadet Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağın girişinde daha öncede meydana gelen yol çökmesi bugün tekrar yaşandı. Şans eseri çökmenin meydana geldiği alanda herhangi bir araç veya vatandaş olmazken ihbar üzerine zabıta ekipleri bölgeye geldi. Zabıta ekipleri sokağın girişini şerit çekere trafiğe kapattı.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 19:11 - Kaynak: İHA
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