Beşiktaş'ta yol çöktü - Son Dakika

Beşiktaş'ta Saadet Sokağı'nda yol çöktü. Daha önce de çöktüğü öğrenilen sokağın girişi kapatıldı.

Olay, Beşiktaş Saadet Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağın girişinde daha öncede meydana gelen yol çökmesi bugün tekrar yaşandı. Çökmenin meydana geldiği alanda herhangi bir araç veya vatandaşın olmaması olası bir faciayı önlerken, ihbar üzerine zabıta ekipleri bölgeye geldi. Zabıta ekipleri sokağın girişini şerit çekere trafiğe kapattı.

(Muhammet Emin Arslan/İHA)