Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Yol Çöktü, 4 Araç Askıda Kaldı

Beşiktaş'ta Yol Çöktü, 4 Araç Askıda Kaldı

1 saat önce

Beşiktaş'ta toprağın yumuşaması nedeniyle yol çöktü.

Beşiktaş'ta Yol Çöktü, 4 Araç Askıda Kaldı, System.String[]
Beşiktaş'ta toprağın yumuşaması nedeniyle yol çöktü. Büyük korku yaşayan mahallelinin araçları askıda kaldı.

Olay, saat 02.30 sularında Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Bestekar sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, toprağın yumuşaması nedeniyle yol evin bahçesine çöktü. Çökme nedeniyle büyük korkuyla uyanan vatandaşlar, durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

"Gürültüye uyandık"

Aracı askıda kalan Halis Uslu, "Büyük gürültüyle uyandı. Baktım yol çökmüş, aracın başına geldim. Aracı biraz çektim, ortası oturdu. Allah'tan can kaybı yok" dedi.

"Deprem oldu sandık"

Bahçesine yol çöken Meliha Orhan, "Büyük gürültüye uyandık. Evde yaşlı annem var. Çok korktuk, deprem oldu zannettik. Ağaçlar evin duvarının üstüne çöktü" diye konuştu.

Askıda kalan araçlar, olay yerine gelen vinçlerle çekildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:24 Kaynak: İHA

Polis, Dikilitaş Mahallesi, Beşiktaş, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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