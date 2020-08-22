Beşiktaş'ta yol verme kavgası: 2 yaralı - Son Dakika

Beşiktaş'ta motosiklet ve otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Beşiktaş, Dolmabahçe Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil ve motosiklet sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Motosiklet sürücü Y.A ve araç sürücüsü B.T arasından çıkan tartışma, kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga esnasında motosiklet sürücü ve araç sahibinin yanında bulunan bir kişi yaralandı. Kavgayı görüp ayırmak için duran bir taksicinin de, aracına tekme atarak zarar verdiler. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL