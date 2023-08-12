Beşiktaş'ta tarihi yalıdaki çökme anı kamerada - Son Dakika
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Beşiktaş'ta tarihi yalıdaki çökme anı kamerada

Son Güncelleme: 12.08.2023 21:37

Beşiktaş'ta restorasyon çalışması yürütülen üç katlı yol yalısında meydana gelen kısmi çökme anı, çevredeki bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, duvarın hızla çökmesiyle birlikte yoldan geçen bir kişi ve binanın karşısında fotoğraf çeken bir kişinin kaçtığı görülüyor. Çökme sonucunda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Beşiktaş'ta bir kişinin yaşamını yitirdiği yol yalısındaki kısmi çökme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Duvarın çöktüğü anlarda yoldan geçen bir aracın olmaması felaketi engelledi.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Kuruçeşme Caddesi'nde restorasyon çalışması yürütülen üç katlı yol yalısında meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı kısmi çökme, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

Beşiktaş'ta Yol Yalısındaki Kısmi Çökme Anı Güvenlik Kamerasında

ÇEVREYİ TOZ BULUTU KAPLADI

Görüntülerde, binanın duvarının hızla çöktüğü, o esnada yoldan karşıya geçen kişi ile binanın karşısında fotoğraf çeken kişinin kaçtığı görülüyor. Kayıtta, duvarın çökmesiyle toz bulutunun çevreyi kapladığı, araçların yavaşlayarak yola devam ettikleri yer alıyor.

Beşiktaş'ta Yol Yalısındaki Kısmi Çökme Anı Güvenlik Kamerasında

STAJYER MİMAR HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan ve stajyer mimar olduğu öğrenilen 22 yaşındaki Atilla Aydın'ı kurtarmak için K-9 köpeğiyle arama yaptı. Aramalar sonucu ağır yaralı olarak göçükten çıkarılan Aydın, sağlık ekiplerince çevredeki özel hastaneye götürüldü. Aydın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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