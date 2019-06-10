Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta yola savrulan paraları toplayan taksiciler polise teslim etti
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Beşiktaş'ta yola savrulan paraları toplayan taksiciler polise teslim etti

2 saat önce

Beşiktaş'ta bir otobüs durağında bir vatandaşın düşürdüğü cüzdan içerisindeki paralar etrafa saçıldı.

Beşiktaş'ta yola savrulan paraları toplayan taksiciler polise teslim etti, System.String[]
Beşiktaş'ta bir otobüs durağında bir vatandaşın düşürdüğü cüzdan içerisindeki paralar etrafa saçıldı. Otobüs durağında bekleyen vatandaşlar cadde üzerinde akan trafiğe aldırış etmeden yola savrulan paraları toplarken, taksiciler durumu fark ederek vatandaşların topladığı paraları polis ekiplerine teslim etti.

Olay, saat 21.00 sıralarında Beşiktaş Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İETT Fabrikalar otobüs durağı önünde Ahmet Y'e ait olduğu öğrenilen cüzdan yola düştü. Cüzdanın düştüğünü fark etmeyen Sahibi Ahmet Y., daha sonra buradan ayrıldı. O esnada cüzdan içerisinde bulunan paralar etrafa saçıldı. Paraların yola saçıldığını gören otobüs durağında bekleyen vatandaşlar Büyükdere Caddesi üzerinde hızla akan trafiğe aldırış etmeyerek paraları toplamaya başladı. Durumu gören bazı vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.

Taksiciler olaya müdahale etti

Cüzdandan etrafa saçılan paralar için vatandaşların birbiriyle yarıştığını gören taksicileri olaya müdahale ederek paraları toplamaya başladı. Vatandaşlardan aldıkları paraları tekrar cüzdan içerisine koyan taksiciler, cüzdan sahibine ulaşmaya çalıştı. Cüzdan içerisinde buldukları kart ile cüzdan sahibine ulaşan taksiciler paralarla birlikte cüzdanı polis ekiplerine teslim etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından incelenen cüzdan daha sonra sahibine teslim edildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 10:03 Kaynak: İHA
Polis, Beşiktaş, 3. Sayfa
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