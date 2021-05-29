Beşiktaş'ta yönetim, Aboubakar ile pazarlık yapmaktan yoruldu

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Sakatlığı nedeniyle sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi 1 maça takılan Aboubakar, yeni mukavele için diretiyor. 29 yaşındaki golcü futbolcunun menajeri Pini Zahavi, Beşiktaş ile girdiği kıran kırana pazarlıkta geri adım atmıyor. Kapıyı 3'ten açan Aboubakar cephesi, en son 2.5 milyon euroya indi. Ancak Beşiktaş'ın kararı net.

"DAHA FAZLASI OLMAZ"

Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, "Aboubakar iyi çocuk ama kulübün şartlarını düşünmek zorundayım. Bizim istediğimize olur, daha fazlası olmaz" ifadelerini kullanmıştı. Aboubakar, istediği paradan aşağıya inmezse başka forvetlere bakılacak.