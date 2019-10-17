Beşiktaş'ta yönetim listeleri ve pusula renkleri belli oldu

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda aday olan Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay'ın listeleri belli oldu. Serdal Adalı kırmızı, Hürser Tekinoktay mavi ve Ahmet Nur Çebi de krem rengi oy pusulasıyla seçime girecek.



Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık için yarışacak isimlerin yönetim kurulu listeleri ve oy pusula renkleri belli oldu. Serdal Adalı kırmızı, Hürser Tekinoktay mavi ve Ahmet Nur Çebi'nin krem rengi oy pusulalarıyla yer alacağı seçimde 3 adayın da yönetim kurulu listeleri açıklandı. Divan Kurulu 2. Başkanı Fethi Hinginar tarafından listeler açıklanırken, Hinginar 3 listenin de onaylandığını ifade ederek "Bu seçimde Beşiktaş'ın büyüklüğünü tekrar ortaya koyacak, barış ve sevginin olduğu bir genel kurul diliyoruz" ifadelerini kullandı.



Başkan adaylarının listeleri şu şekilde:



Hürser Tekinoktay (Mavi pusula)



Tamer Mert



Emre Esen



Temuçin Tüzecan



Emir Tamer



Mehmet Bilal Özokur



Ercan Ozan



Levon Kamer Dökmeciyan



Ersan Aksoylu



Aker Çıtak



Murat Guci Geçgil



Mehmet Terzi



Çağrı Göksel



Tunga Fişekçioğlu



Ahmet Nur Çebi (Krem rengi pusula)



Adnan Dalgakıran



Emre Kocadağ



Fatih Hakan Avşar



Ahmet Mesut Urgancılar



Kemal Erdoğan



Enis Ulusoy



Erdal Torunoğulları



Berkan Gocay



Umut Şenol



Hakan Daltaban



Fırat Fidan



Ali Efe Bezci



Serdal Adalı (Kırmızı pusula)



Emin Önal



Hüseyin Yücel



Doğan Küçükemdre



Ahmet Selçuk Sert



Ahmet Akçelik



Hicabi Gökdereli



Yücel Biçer



Melih Aydoğru



Süha Taşpolatoğlu



Kemal Çiloğlu



Erdal Karacan



Ahmet Oğuz Uçanlar



Uğur Fora - İSTANBUL