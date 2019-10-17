Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta yönetim listeleri ve pusula renkleri belli oldu
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta yönetim listeleri ve pusula renkleri belli oldu

Beşiktaş'ta yönetim listeleri ve pusula renkleri belli oldu

16 dakika önce

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda aday olan Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay'ın listeleri belli oldu.

Beşiktaş'ta yönetim listeleri ve pusula renkleri belli oldu, System.String[]

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda aday olan Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay'ın listeleri belli oldu. Serdal Adalı kırmızı, Hürser Tekinoktay mavi ve Ahmet Nur Çebi de krem rengi oy pusulasıyla seçime girecek.


Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık için yarışacak isimlerin yönetim kurulu listeleri ve oy pusula renkleri belli oldu. Serdal Adalı kırmızı, Hürser Tekinoktay mavi ve Ahmet Nur Çebi'nin krem rengi oy pusulalarıyla yer alacağı seçimde 3 adayın da yönetim kurulu listeleri açıklandı. Divan Kurulu 2. Başkanı Fethi Hinginar tarafından listeler açıklanırken, Hinginar 3 listenin de onaylandığını ifade ederek "Bu seçimde Beşiktaş'ın büyüklüğünü tekrar ortaya koyacak, barış ve sevginin olduğu bir genel kurul diliyoruz" ifadelerini kullandı.


Başkan adaylarının listeleri şu şekilde:


Hürser Tekinoktay (Mavi pusula)


Tamer Mert


Emre Esen


Temuçin Tüzecan


Emir Tamer


Mehmet Bilal Özokur


Ercan Ozan


Levon Kamer Dökmeciyan


Ersan Aksoylu


Aker Çıtak


Murat Guci Geçgil


Mehmet Terzi


Çağrı Göksel


Tunga Fişekçioğlu


Ahmet Nur Çebi (Krem rengi pusula)


Adnan Dalgakıran


Emre Kocadağ


Fatih Hakan Avşar


Ahmet Mesut Urgancılar


Kemal Erdoğan


Enis Ulusoy


Erdal Torunoğulları


Berkan Gocay


Umut Şenol


Hakan Daltaban


Fırat Fidan


Ali Efe Bezci


Serdal Adalı (Kırmızı pusula)


Emin Önal


Hüseyin Yücel


Doğan Küçükemdre


Ahmet Selçuk Sert


Ahmet Akçelik


Hicabi Gökdereli


Yücel Biçer


Melih Aydoğru


Süha Taşpolatoğlu


Kemal Çiloğlu


Erdal Karacan


Ahmet Oğuz Uçanlar


Uğur Fora - İSTANBUL

Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:27 Kaynak: İHA
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