Beşiktaş'ta Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları
13.10.2020 18:57
Süper Lig'de 5. haftayı maç yapmadan geçecek Beşiktaş, 6. haftada 26 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.
Süper Lig'de 5. haftayı maç yapmadan geçecek Beşiktaş, 6. haftada 26 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 15 dakikası basına açık olan idman yağmur altında gerçekleştirildi.
Siyah-beyazlı ekip antrenmanın basına açık bölümünde ısınma ve açma germe hareketleri yaptı.
Antrenmana milli takım kamplarında olan futbolcuların yanı sıra dinlendirilen Montero katılmadı. Siyah-beyazlıların yeni transferi Rachid Ghezzal takımdan ayrı koşu yaparken, lisansı çıkarılmayan Tyler Boyd takımla birlikte çalıştı.
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