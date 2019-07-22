Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Yusuf Tunaoğlu anıldı
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Beşiktaş'ta Yusuf Tunaoğlu anıldı

28 dakika önce

Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Yusuf Tunaoğlu vefatının 19. yılında kabri başında anıldı.

Beşiktaş'ta Yusuf Tunaoğlu anıldı, System.String[]
Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Yusuf Tunaoğlu vefatının 19. yılında kabri başında anıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Tunaoğlu'nun Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törene kulüp başkanı Fikret Orman'ın çelenk gönderdiği belirtildi.
Tunaoğlu'nun ailesi, yakınları ve sevenlerinin katıldığı tören, okunan dualarla sona erdi.
Zincirlikuyu, Fikret Orman, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:07 Kaynak: AA
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