Beşiktaş'ta Yusuf Tunaoğlu anıldı
28 dakika önce
Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Yusuf Tunaoğlu vefatının 19. yılında kabri başında anıldı.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:07 Kaynak: AA
'ın unutulmaz futbolcularından Yusuf Tunaoğlu vefatının 19. yılında kabri başında anıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Tunaoğlu'nun Zincirlikuyu
Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törene kulüp başkanı Fikret Orman
'ın çelenk gönderdiği belirtildi.
Tunaoğlu'nun ailesi, yakınları ve sevenlerinin katıldığı tören, okunan dualarla sona erdi.
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