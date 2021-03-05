Beşiktaş'ta zabıta ekipleri yeme içme yerlerini denetledi - Son Dakika
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Beşiktaş'ta zabıta ekipleri yeme içme yerlerini denetledi

05.03.2021 12:37
Beşiktaş'ta zabıta ekipleri yeme içme yerlerini denetledi

Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yeni kontrollü normalleşme kapsamında yeme ve içme yerlerini denetledi.

Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yeni kontrollü normalleşme kapsamında yeme ve içme yerlerini denetledi.  Zabıta ekipleri yapılan denetlemelerde, işletmecilere, yüzde 50 kapasiteyi aşmamaları ve masalar arasındaki mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Denetimlerin sıkı bir şekilde süreceğini belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat; "Beşiktaşlı komşularımızın sağlıklı bir şekilde hizmet alabilmesi adına, ekiplerimiz, ilgili yerlerde kontrolleri yapıp gerekli tüm önlemleri almaya devam edecek. Ekiplerimiz, işletme sahiplerine kontrollü normalleşme döneminde uyulması gereken kurallar hakkında da bilgi verecek " İfadelerini kullandı.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HER GÜN DENETİM GERÇEKLEŞTİRİYOR

Türkiye'de yeni kontrollü normalleşme süreciyle beraber, vatandaşlar artık yeme içme yerlerinde oturarak hizmet alabilecek. Bu kapsamda Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü de ilçenin farklı yerlerinde her gün denetim gerçekleştiriyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre toplum sağlığını önceleyen tedbirleri ve önlemleri alan belediyenin zabıta ekipleri, yeni kontrollü normalleşme süreci ile birlikte 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme içme yerleri olan lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerlerini denetledi. Zabıta ekipleri denetim sırasında HES kodu sorgulama, masalar arası 1.5 metrelik mesafe, iş yerinin yüzde 50 kapasite ile çalışması, 07: 00-19.00 arası müşteri kabulü gibi konularda uyarılarda bulundu.

Yeni kontrollü normalleşme sürecinde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra, tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması için denetimlere devam edecek olan Beşiktaş Belediyesi Zabıta Ekipleri, işletme sahiplerine kontrollü normalleşme döneminde uyulması gereken kurallar hakkında da bilgi verdi.


Beşiktaş'ta zabıta ekipleri yeme içme yerlerini denetledi
Beşiktaş'ta zabıta ekipleri yeme içme yerlerini denetledi
Beşiktaş'ta zabıta ekipleri yeme içme yerlerini denetledi
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Beşiktaş Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Beşiktaş, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta zabıta ekipleri yeme içme yerlerini denetledi - Son Dakika


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