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İSTANBUL-Beşiktaş'ta Zafer Haftası coşkulu başladı - Son Dakika

İSTANBUL-Beşiktaş'ta Zafer Haftası coşkulu başladı

29.08.2021 12:49

Beşiktaş Belediyesi, müzisyenleri Revival Konserleri ile bir araya getiriyor.

Beşiktaş Belediyesi, müzisyenleri Revival Konserleri ile bir araya getiriyor. Konserler dün Moğollar Grubu'nun sahneye çıkması ile başladı. Sahneye çıkmadan önce konuşan müzisyen Cahit Berkay, bir buçuk yıllık aranın ardından konserlere başlamanın heyecanını yaşadıklarını ve pandemide kaybedilen heyecanın tekrar başlayacağını söyledi.

Beşiktaş Belediyesi, Getir ana sponsorluğunda ve +1 katkılarıyla Türkiye'nin müzisyenlerini Revival Konserleri ile bir araya getirmeye başladı. 28 Ağustos- 5 Eylül tarihleri arasında Sanatçılar Parkı ve Barbaros Meydanı'nda gerçekleşecek olan konserlere birçok ünlü ismin katılacağını belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Bugün Moğollar Grubu'nun sahneye çıkması ile konserler başladı. Onları sahnede görmek benim için ayrı bir mutluluk. Burada herkes çok coşkulu, mutlu. Diğer günlerde de Grup Gündoğarken, Gülşen, Kardeş Türküler, Melek Mosso ve Ceylan Ertem de sahne alacak? diye konuştu.

Müzisyen Cahit Berkay ise konserlerin mesafeli şekilde, pandemi kurallarına uyarak izlenilmesini ve bu şekildeki konserlerin insanların stres atabilmeleri için artırılması gerektiğini vurguladı.

Sahneye çıkan Moğollar'ın seslendirdikleri şarkılar ile ise seyirciler bir taraftan hüzünlendi bir taraftan eğlendi. Konserde gruplarının en güzel hikayesi olarak hem Barış Manço hem de Cem Karaca ile uzun süre çalıştıklarını anlatan Cahit Berkay, onların şarkılarını her zaman söyleyip onları hatırlamanın çok güzel olduğunu belirtti. Grup, Barış Manço ve Cem Karaca şarkılarını da seslendirdi.

BERKAY: AŞI OLDUM, KONSERE GELDİM?

Konsere aşı olup geldiğini belirten Cahit Berkay, 'Pandemi sonrası bu üçüncü konserimiz. Yavaş yavaş sahneye ısınıyoruz. Fakat bugün hüzünlüyüz de. Çünkü 71'li yıllarda çalıştığımız davulcu arkadaşımız Ayzer Danga'yı kaybettik. Buradan da sizin vesilenizle herkese sesleniyorum; lütfen insanlar kendilerine dikkat etsinler, aşı olsunlar' açıklamasını yaptı.

'İÇİMİZ RAHAT ŞEKİLDE EĞLENİYORUZ'

Konsere Moğollar'ı çok sevdiği için geldiğini belirten 47 yaşındaki Güler Akdemir, 'Sahneye bayıldık. Pandemide çok bunalmıştık. Burada gayet mesafeli ve maskeli bir ortam var. İçim rahat şekilde eğleniyorum' dedi.

Küçük çocuğu ve eşi ile konsere geldiğini ifade eden 35 yaşındaki Bayram Efe ise 'Konser ilanlarını gördük. Moğolları ve şarkılarını çok seviyorum. Küçüklüğümden beri onları hep dinliyorum. Bu yüzden de buradayım. Belediyeye bu etkinliklerinden dolayı çok teşekkür ederim' diye konuştu.

'ZAFER BAYRAMIMIZI KUTLAYACAĞIZ'

Uzun süredir insanların evde sıkıldığını ve çoğu bayramın kutlanamadığının altını çizen Başkan Akpolat, bu konserler ile ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın da büyük bir coşkuyla kutlanılacağını söyledi.

İSTANBUL-Beşiktaş'ta Zafer Haftası coşkulu başladı
İSTANBUL-Beşiktaş'ta Zafer Haftası coşkulu başladı
İSTANBUL-Beşiktaş'ta Zafer Haftası coşkulu başladı
İSTANBUL-Beşiktaş'ta Zafer Haftası coşkulu başladı
İSTANBUL-Beşiktaş'ta Zafer Haftası coşkulu başladı
İSTANBUL-Beşiktaş'ta Zafer Haftası coşkulu başladı
İSTANBUL-Beşiktaş'ta Zafer Haftası coşkulu başladı
İSTANBUL-Beşiktaş'ta Zafer Haftası coşkulu başladı
İSTANBUL-Beşiktaş'ta Zafer Haftası coşkulu başladı
İSTANBUL-Beşiktaş'ta Zafer Haftası coşkulu başladı
İSTANBUL-Beşiktaş'ta Zafer Haftası coşkulu başladı

Beşiktaş Belediyesi, Cahit Berkay, Moğollar, Beşiktaş, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-Beşiktaş'ta Zafer Haftası coşkulu başladı - Son Dakika


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