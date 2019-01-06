Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Zincirleme Kaza

Beşiktaş'ta Zincirleme Kaza

42 dakika önce

100 Karayolu Ankara İstikameti Balmumcu sapağında 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Beşiktaş'ta Zincirleme Kaza, System.String[]
BEŞİKTAŞ D-100 Karayolu Ankara İstikameti Balmumcu sapağında 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Saat 12.00'da meydana gelen kaza nedeniyle D-100 Karayolunda trafikte uzun araç kurukları oluştu. Trafik kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılması bekleniyor. Yaralı bir kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:08 Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Balmumcu, Ankara, Güncel
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