Beşiktaş'ta zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Beşiktaş'ta zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL - İstanbul Beşiktaş'ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan iki kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, lüks otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazaya sebebiyet veren lüks otomobilinin şoförü ise kaza yerinden kaçtı. Kaza nedeniyle Sarıyer istikametinde yoğun trafik oluştu.

Kaza, Beşiktaş Barbaros Bulvarı Sarıyer istikametinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 NGZ 97 plakalı BMW otomobilinin şoförü süratle geldiği esnada ticari taksinin önüne manevra yaptı. Önüne geçen araca çarpmak istemeyen ticari taksi yaptığı manevra ile takla attı. O esnada seyir halinde olan 4 araç birbirine girerken, kazaya sebebiyet veren 34 NGZ 97 plakalı BMW otomobil kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri takla atan ticari taksinin içinde sıkışan şoförü çıkarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi altına almak üzere hastaneye kaldırdı. Kazada hafif şekilde yaralan diğer kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise başka kazaların da yaşanmaması için kaza olan alanı emniyet şeridine aldı. 3 şerit olan yol tek şeride düşürüldü. Kaza sonrası Sarıyer istikametinde yoğun trafik oluştu.

Kazaya sebep oldu, olay yerinden kaçtı

Zincirleme trafik kazasına sebep olan lüks otomobil şoförü kazadan sonra olay yerinde bulunamadı. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası şoförün olay yerinde olmadığı tespit edildi. Kaza yerinde bulunamayan şoförle ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

7 otomobil birbirine girdi

Lüks otomobilin sebep olduğu kazada 7 otomobil birbirine girerken araçlarda bulunan iki kişi yaralandı. Takla atan aracın içinde sıkışan ticari taksinin sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Tüm kazanın sorumlu su BMW'nin sürücüsüdür"

Kazayı kıl payı hafif şekilde atlatan ticari taksi şoförü, Erdem H. "Barbaros'tan yukarı doğru çıkarken BMW'nin sürücüsü çok hızlı geliyordu. Yani normal bir hız değildi. Baktım bana çarpacak ben kendimi sola kırarak kurtardım. Beni geçti yolda çimenlerden biriken su birikintisine girdi. Duramadı. Kayarak ticari taksiye vurdu. Araca takla attırdı. Sonra diğer 4-5 aracın kaza yapmasına sebebiyet oldu. Tüm kazanın sorumlusu BMW'nin sürücüsüdür. Benim aracımda bir yolcu vardı. Bir anlık refleksle ben kendimi kurtardım" dedi.

"Yolcular da şoka girdi"

Araçta bulunan yolcuların şoka girdiğini söyleyen Erdem H., "Yolcular da şoka girdi. Araçtan indirdim 10-15 dakika oturtturdum. Su falan verdim. Biraz kendilerine gelince ben onları gönderdim" diye ifade etti.

"Ticari taksinin sürücüsünü merak ettim"

Kazada takla atan taksi sürücünü merak ettiğini söyleyen Erdem H, "Ticari taksinin sürücüsünü merak ettim. Çok zor durumdaydı. Takla atmıştı. Çıkardılar mı çıkarmadılar mı diye? Çok şükür çıkarmışlar. İyi durumdaymış. İnşallah araçlardaki insanlarda bir şey yoktur. Çok kötü bir kazaydı. Otobanda gidersin bu hızda ancak. Galiba o kendini öldürtmek istedi. Diğer insanlarında sebebine girdi" şeklinde konuştu.