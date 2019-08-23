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Beşiktaş'ta zorlu maç öncesi Dorukhan şoku

7 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Vodafone Park'ta Göztepe'yi konuk edecek siyah beyazlılarda talihsiz bir sakatlık yaşandı.

Beşiktaş'ta zorlu maç öncesi Dorukhan şoku, System.String[]

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Vodafone Park'ta Göztepe'yi konuk edecek siyah beyazlılarda talihsiz bir sakatlık yaşandı.


Yapılan son antrenmanda kaleci Loris Karius ile çarpışan Dorukhan Toköz, kaval kemiğinden sakatlandı ve Göztepe maçının kadrosundan çıkarıldı.

Vodafone Park, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 07:17 
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