Beşiktaş'ta zorlu maç öncesi Dorukhan şoku

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Vodafone Park'ta Göztepe'yi konuk edecek siyah beyazlılarda talihsiz bir sakatlık yaşandı.



Yapılan son antrenmanda kaleci Loris Karius ile çarpışan Dorukhan Toköz, kaval kemiğinden sakatlandı ve Göztepe maçının kadrosundan çıkarıldı.