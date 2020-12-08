Beşiktaş'ta zorlu periyot başlıyor - Son Dakika

Beşiktaş'ta zorlu periyot başlıyor

08.12.2020 00:58
Beşiktaş'ta zorlu periyot başlıyor, System.String[]

Süper Lig'de son oynadığı 3 maçta 9 puan toplayan Beşiktaş'ta yüzler gülüyor.

Süper Lig'de son oynadığı 3 maçta 9 puan toplayan Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. 2 günlük iznin ardından bugün çalışmalara başlayan siyah-beyazlılar, 13 Aralık-10 Ocak tarihleri arasında 7 lig, 1 Türkiye Kupası maçına çıkacak. Zorlu periyot öncesinde Adem Ljajic'in de takıma dönecek olması teknik heyeti sevindirdi.

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamamasına karşın son haftalarda iyi bir hava yakalayıp Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı mağlup ederek zirveyle arasındaki puan farkını 4'e indiren Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Kasımpaşa galibiyeti sonrasında futbolculara 2 gün izin veren Teknik Direktör Sergen Yalçın, 13 Aralık'ta başlayacak olan zorlu periyot öncesinde futbolcuların dinlenmesini istedi. Bugün yapılan antrenman keyifli geçerken, sakatlıkları bulunan isimlerden Adem Ljajic düz koşulara başladı. Boşnak futbolcunun bu hafta takımla birlikte çalışması bekleniyor. Bir diğer sakat isim Gökhan Töre ise salonda çalıştı. Covid-19 testi pozitif çıkan ve TFF talimatları doğrultusunda karantina sürecini atlatan Ajdin Hasic de takıma dahil oluyor. Adem Ljajic ve Ajdin Hasic'in dönmesiyle birlikte siyah-beyazlılardaki tek eksik isim Gökhan Töre olacak. Bu oyuncunun durumuyla ilgili olarak sağlık ekibinden sık sık bilgi alan Teknik Direktör Sergen Yalçın, yoğun maç programı öncesinde bütün oyuncuların hazır olmasını ve kadroda eksik isim bulunmamasını istiyor.

7 lig, 1 Türkiye Kupası maçı oynayacak

13 Aralık'ta ligde lider durumda bulunan Alanyaspor'a konuk olacak olan Beşiktaş, ardından hafta içinde iç sahada Tarsus İdman Yurdu ile Türkiye Kupası mücadelesine çıkacak. Yoğun fikstürü en az hasarla atlatmak isteyen siyah-beyazlılar, bu periyotta eldeki bütün oyuncuları kullanarak takımın performansını da yukarıda tutmayı hedefliyor. Tarsus İdman Yurdu maçının ardından BB Erzurumspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, ardından Ankaragücü ile deplasmanda ve Sivasspor ile iç sahada karşılaşacak. 2020 yılını bu karşılaşmalarla tamamlayacak olan Sergen Yalçın'ın ekibi, yılbaşının ardından Kayserispor deplasmanına gidecek. Bu maçın ardından 3 gün sonra Rizespor'u ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, ardından Hatayspor'a konuk olacak. 13 Aralık-10 Ocak tarihleri arasında 7 lig, 1 Türkiye Kupası maçına çıkacak olan Beşiktaş, zorlu periyodun ardından ligin ilk yarısını İstanbul'da bitirecek. Hatayspor'un ardından sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan siyah-beyazlılar, ardından Karagümrük ile deplasmanda karşılaşıp, ilk yarının son maçında Göztepe'yi ağırlayacak. - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası, Beşiktaş, Aralık, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta zorlu periyot başlıyor - Son Dakika Spor


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