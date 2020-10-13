Beşiktaş'taki arazi için ihale yarın; bölge halkı parklarının elinden alınmasını istemiyor - Son Dakika

Burçak BOZKUŞ-Feridun AÇIKGÖZ/ -İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş'ta bulunan Dikilitaş Mevkii 25 ada 77 parseldeki arsayı ihale ile satışa çıkarmıştı. Alıcı çıkmaması üzerine yarın yine ihalesi yapılacak arazinin satışına bölge halkı tepki gösterdi. Yıllardır Dikilitaş'ta yaşadığını söyleyen Nuran Ceylan, "Burası yaşayan bir park. Satılmaması için elimizden geleni yaparız. Çünkü burada başka bir yeşil alan yok" dedi.

Mecliste Ocak ayında gerçekleşen görüşmede park olanı olması kararlaştırılan arsa, İBB tarafından satışa çıkarıldı. Aynı zamanda Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı olarak kullanılan park alanı, Beşiktaşlıların da sıkça ziyaret edip vakit geçirdikleri bir bölge olarak kullanılıyor. Yetişkin ağaçlar ve yeşillikler bulanan park, imar durumu ticaret ve konut alanı olarak gösterilerek 175 milyona satışa çıkarıldı.

"BU SEMTİN SAKİNLERİNE BU ZULMÜ YAPMAYIN"

Dikilitaş'ta yaşayan Ömercan Servet, park alanının satışa çıkarılmasına üzüldüğünü dile getirdi. Servet, "Satılırsa gerçekten çok üzülürüz. Dikilitaş'ın bütün insanları burada toplanıyor. Biz bu parkı çok seviyoruz yani. Burayı satmamalarını yetkililerden rica ediyoruz. Ben doğma büyüme Dikilitaş'lıyım. Annem de anneannem de buralı. Yetkililere seslenmek istiyorum. Bu semtin sakinlerine bu zulmü yapmayın" diye konuştu.

"BURADA BAŞKA BİR YEŞİL ALAN YOK"Çocuklarını sıkça bu parka getirdiğini söyleyen Nuran Ceylan ise, parkın satılmasının yanlış bir karar olduğunu belirtti. Ceylan, "Sattırmamak için elimizden geleni yaparız. Tabii ki satılmasın. Çünkü burada başka bir yeşil alan yok. Burası özellikle yaz aylarında gece geç saatlere kadar bu çevredeki halkın oturduğu, sosyalleştiği bir alan. Hatta ramazan günlerinde burada iftar yapılır, sahura gelinir. Burası yaşayan bir park. İnsanlar kedisini köpeğini getirir. O yüzden umarım satılmaz" şeklinde konuştu.

"DEPREM OLDUĞUNDA HEPİMİZ BURAYA KAÇTIK. NEREYE KAÇACAĞIZ O ZAMAN?"Yıllardır Dikilitaşta yaşadığını söyleyen Macide Özer ise, "Burada başka park yok. Burada sadece bu park var. Hem de deprem alanı diye söylendi. Bak çocukları bir tek buraya getirebiliyoruz nefes alsınlar diye. Böyle şey mi olur yani? Başka hiç mi yer yok? Buralar zaten hep bina, insanlar burada nefes alıyor. O deprem olduğunda hepimiz buraya kaçtık. Nereye kaçacağız o zaman? Çok yanlış yaparlar" şeklinde konuştu.

"HER ŞEY GÜZEL OLACAKTI, HİÇBİR ŞEY GÜZEL OLMUYOR"

Pandemi döneminde bu parka çok sık geldiklerini dile getiren Şükran Teke de "Her şey çok güzel olacak diyorlar ya, hiçbir şey güzel olmuyor. Önce kurslarımızı kapattı. Şimdi de parkımızı satıyorsa bilemiyorum artık. Biz pandemi de hep bu parktayız. Akrabayız. Birbirimize gidip gelemiyoruz. Bütün yazı burada geçirdik. Kendimize sandalye aldık burada rahat oturalım diye. Bu park giderse biz nerede oturacağız? Satılmasın yani satılacak yer mi burası? Devlet her yeri satıyor diyorlar, büyükşehir şimdi ne yapıyor?" ifadelerini kullandı.