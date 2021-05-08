Beşiktaş'taki Barbaros Bulvarı-Ortaköy varyantı kaldırılıyor - Son Dakika

Bu güzergahtaki trafiği etkileyen çalışmanın önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.

Beşiktaş-Ortaköy yolu iki yönlü olarak trafiğe kapatılırken, Ortaköy istikametine gitmek isteyen sürücüler, alternatif yollara yönlendirildi.

Beşiktaş Meydanı düzenlemesi projesi kapsamında, Barbaros Bulvarı'ndan Ortaköy'e dönüş için kullanılan Barbaros Bulvarı-Ortaköy varyantı kaldırılmaya başlandı.

Sedat Peker'in Yeldana Kaharman'la ilgili iddialarına bir yalanlama da savcılıktan geldi