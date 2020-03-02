BEŞİKTAŞ'TAKİ BAŞÖRTÜLÜ KADINA SALDIRI DAVASI'NDA ADLİ TIP RAPORU Açıklaması - Son Dakika
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BEŞİKTAŞ'TAKİ BAŞÖRTÜLÜ KADINA SALDIRI DAVASI'NDA ADLİ TIP RAPORU Açıklaması

11 dakika önce

BEŞİKTAŞ'TAKİ BAŞÖRTÜLÜ KADINA SALDIRI DAVASI'NDA ADLİ TIP RAPORU: "Sanığın ceza sorumluluğu tam" Özden ATİK / İstanbul, DHA - BEŞİKTAŞ'ta başörtülü öğretmene saldırdığı gerekçeyle yargılanan Berrak K.'nın Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi raporu mahkemeye ulaştı.

BEŞİKTAŞ'TAKİ BAŞÖRTÜLÜ KADINA SALDIRI DAVASI'NDA ADLİ TIP RAPORU Açıklaması, System.String[]

BEŞİKTAŞ'TAKİ BAŞÖRTÜLÜ KADINA SALDIRI DAVASI'NDA ADLİ TIP RAPORU:

"Sanığın ceza sorumluluğu tam"

Özden ATİK/ İstanbul, DHA - BEŞİKTAŞ'ta başörtülü öğretmene saldırdığı gerekçeyle yargılanan Berrak K.'nın Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, "ceza sorumluluğunu etkileyecek herhangi bir akıl hastalığı tespit edilemediği" belirtildi.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" ve "Basit yaralama" suçlarından yargılanan Berrak K.'nin 31 Ocak'ta görülen duruşmada yurtdışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine karar verilmişti. Mahkeme, sanığın bir hafta Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Kurulu'na sevk edilmesine hükmetmişti. Gözlem İhtisas Dairesi'nce hazırlanan raporda, sanık Berrak K.'nin 3 Şubat'ta giriş, 7 Şubat'ta çıkış tarihleri arasında yapılan muayenesi, müşahadesi, tetkikleri ve adli dosyanın incelenmesi neticesinde, "ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığı tespit edilemediği" belirtildi. Raporda, "Dava dosyasının tetkikinden de suç tarihinde suçunu takip eden günlerde de herhangi bir akli arıza içinde olduğuna delalet edecek tıbbi bulgu ve belgeye rastlanmadığı, Berrak K.'nin 12 Kasım 2019 tarihinde 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' ve 'Basit yaralama' suçuna karşı ceza sorumluluğunun tam olduğu"  bildirildi.

4 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, 12 Kasım 2019'da Ihlamurdere Caddesi üzerinde yürüyen müşteki öğretmen N. E.'ye daha önceden tanımadığı sanık Berrak K.'nın tokat attığı, sözlü müdahalede bulunan bir erkeğe de sanığın saldırdığı belirtiliyordu. Olay sonrasında tutuklanan sanığın görüntü izleme tutanaklarından daha önceden hiç tanımadığı müştekiye karşı sırf dini inancı gereği giyim tarzından dolayı bu eylemi gerçekleştirdiği belirtilerek "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" ve "Basit yaralama" suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

ÖNCEKİ RAPORDA CEZA SORUMLULUĞU OLMADIĞI BELİRTİLMİŞTİ

2 Ocak'ta görülen ilk duruşmada, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 25 Aralık tarihli raporda, sanığın  hastanede yapılan gözlemi ve eski kayıtlarının incelendiği "30 Ocak 2015'ten itibaren  sanığın 5 kez yatarak tedavi gördüğü, sosyal ve mesleki anlamda gerilediği, bipolar bozukluk ve şizoafektif bozukluk görüldüğünün saptandığı, sanığın olay günü cezai sorumluluğunun olmadığı ve akıl hastalığına özgü tedbirlerin uygulanması gerektiği" belirtilmişti.

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İstanbul, Adli Tıp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:44 Kaynak: DHA
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