Son Dakika › Güncel › BEŞİKTAŞ'TAKİ DİSK GENEL MERKEZİ'NİN SOKAĞI KAPATILDI - Son Dakika
BEŞİKTAŞ'TAKİ DİSK GENEL MERKEZİ'NİN SOKAĞI KAPATILDI
6 saat önce
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle yasağa rağmen yürümek isteyen bir grup Beşiktaş'taki DİSK Genel Merkezi'nde toplandı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle yasağa rağmen yürümek isteyen bir grup Beşiktaş'taki DİSK Genel Merkezi'nde toplandı. Polis ekipleri, genel merkez binasına çıkan sokakları kapattı. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 1, 2 ve 3 Mayıs günlerinde 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Fakat yasağa rağmen Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyelerinden ve DİSK Yönetim Kurulu'ndan oluşan bir grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Beşiktaş'taki DİSK Genel Merkezi'nin binasında toplandı. Buradan Taksim'e yürüyeceklerini bildiren grubu engellemek için polis ekipleri DİSK Genel Merkezi binasına çıkan sokakları kapattı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 09:11 Kaynak: DHA
Son Dakika Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak Safiye Soyman, Nur Yerlitaş'ın son günlerini anlattı: 'Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem' şarkısını dinlerdi Ünlü sunucu Gül Gölge'nin anneannesi hayatını kaybetti İlk işçilik tecrübesini paylaştı! İşte ünlü isimlerin 1 Mayıs mesajları Sokağa çıkan şarkıcı Berkay, koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak maske takmadı Küs olan Seren Serengil ve Gülben Ergen yıllar sonra yan yana geldi Aşk 101 dizisinin yıldızı Pınar Deniz, makyajsız halini paylaştı RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile pozlarını paylaştı İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun