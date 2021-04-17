Beşiktaş'taki ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek kapasitesi günlük 5 bine çıkarıldı - Son Dakika

Beşiktaş Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere her gün sıcak yemek dağıtıyor. Menü planlaması uzman diyetisyenler ve gıda mühendisleri tarafından hazırlanan sıcak yemekler günlük 3 çeşit olarak paketlenip 5 bin ihtiyaç sahibi ailenin sofrasında yerini alıyor.

Gerek pandemi nedeniyle gerekse mübarek Ramazan ayı vesilesiyle dayanışmayı büyütmeye devam ettiklerini belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "İhtiyaç sahibi her komşumuzun yanında olmak için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Biliyoruz ki bu zorlu süreçleri atlatmanın koşulu dayanışmadır, yardımlaşmadır ve birlikte hareket etmektir. Günlük sıcak yemek kapasitemizi 5 bin adete çıkardık. Ayrıca ihtiyaç sahibi komşularımıza yardım kolileri de ulaştırmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar 14 bin gıda paketi, 432 bine yakın sıcak yemek, 3 milyon maske dağıtımı yaptık"

"SAHA ÇÖZÜM EKİBİMİZLE HİÇBİR KOMŞUMUZUN YALNIZ OLMADIĞINI GÖSTERDİK"

Pandemi sürecinde Saha Çözüm ekibi kurarak 93 bin 540 hane, 10 bin 816 iş yeri ve kamusal alan ziyareti gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Akpolat, "Hiçbir komşumuzun yalnız olmadığını tek tek kapılarını çalarak ve anında ihtiyaçlarını karşılayarak gösterdik. Zor zamanlarda ve mübarek Ramazan ayında dayanışma ve yardımlaşmayı büyütüyoruz. Halkçı, kamucu, toplumcu belediyeciliğin gereğini yapıyoruz. Sosyal devlet, sosyal demokrasi ve sosyal dayanışmanın bu çağın dermanı olduğunu düşünüyor ve bu çerçevede hareket ediyoruz" dedi.