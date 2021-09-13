Beşiktaş'ın yeni starı Miralem Pjanic, Yeni Malatya karşısındaki ilk sınavında liderliği eline aldı. Boşnak futbolcu, sahada kaldığı süre boyunca orkestra şefi gibi takımını yönetti, bir de asist yaptı. Barcelona hocası Koeman'ın, "Önünde başka isimler var, düşünmüyorum" diye gönderdiği Pjanic'in performansı İspanyolların da dikkatini çekti.
Duhuliye'nin aktardığı haberde; İspanyol basınının attığı, "Çok net bir çıkış yaptı, taraftarın sevgisini kazandı" manşeti ön plana çıkarıldı. Pjanic'in sezonun geri kalanında göstereceği performans merakla bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'taki ilk maçında Miralem Pjanic performansı ile beğeni topladı - Son Dakika Spor