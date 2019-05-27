Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'taki iş adamına silahlı saldırı

Beşiktaş'taki iş adamına silahlı saldırı

1 saat önce

Beşiktaş'ta iş adamı Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş'taki iş adamına silahlı saldırı, System.String[]
Beşiktaş'ta iş adamı Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Gültekin'in, 15 Kasım 2018'de, Barbaros Bulvarı'ndaki bir binanın dördüncü katındaki iş yerinde öldürülmesine ilişkin bazı şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Ekipler, İstanbul, Mardin, Tokat, Diyarbakır, Konya ve Muğla'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, aralarında suç örgütü lideri olduğu değerlendirilen M.B'nin de bulunduğu 10 kişiyi yakaladı.
Emniyette işlemleri tamamlanan 2'si kadın 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:54 Kaynak: AA
Ali Rıza Gültekin, Beşiktaş, Güncel
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