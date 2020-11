Beşiktaş'taki İstanbul Sözleşmesi projesine ödül - Son Dakika

Kadına şiddetin artmasıyla birlikte kadın haklarını korumaya ve şiddetin önüne geçmeye yönelik hazırlanan İstanbul Sözleşmesi'nin maddelerinin yer aldığı Beşiktaş'ta reklam panoları projesi ödül aldı.

Reklam panolarına eklenen QR kodla insanların İstanbul Sözleşmesi'ne ulaşmasını sağlayan proje, Felis Ödülleri'nde PR Bölümü Kamu İlişkileri Yönetimi'nde 1 Felis'e, Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik kategorisinde ise 'Açıkhava Başarı' ödülüne layık görüldü.

"HER ADIMDA KADINLARIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat "Her adımda kadınların yanında olmaya devam edeceğiz. Kadınlar için şiddetsiz bir hayatı güvence altına alan ve dünyanın her yerinden kadınların çabalarıyla hazırlanan İstanbul Sözleşmesi, burada, bizim kentimizde imzalandı. Bu sözleşmenin tartışmaya açılması üzerine, sözleşmeyle ilgili yaratılmak istenen gerçek dışı algıya karşı, tüm komşularımızın ve vatandaşlarımızın bilgilenmesi için Beşiktaş'ı sözleşmeye kolayca ulaşmalarını sağlayacak afişlerle donattık ve bu sayede sadece Beşiktaş'ta değil, İstanbul ve hatta Türkiye çapında önemli bir bilinç yarattık. Bu kampanyamızın ödüllendirilmesi bizim için bir gurur vesilesi. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da İstanbul Sözleşmesi'nin tartışılması yerine tam uygulanması konusunda farkındalık yaratmaya; her adımda kadınların yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde düşüncelerini belirtti.

Beşiktaş Belediyesi Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü Çağdaş Yıldız ise kampanya hakkında görüşlerini "Beşiktaş İstanbul'un gün içerisinde ağırlığı nüfus bakımından en kabalık ilçelerden biri. Dolayısıyla herkese yönelik direkt bir mesajla konuya dikkat çekmek ve sözleşmenin kolayca erişilmesini sağlamak istedik. Dijital mecralardaki yansımalara göre son 1 hafta içinde 10 milyon üzerinde görüntülenme gerçekleşti. Bu konuda farkındalık çalışmalarımız devam edecek" şeklinde belirtti.