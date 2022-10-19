İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TAKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINDA İLK YIKIM YAPILDI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TAKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINDA İLK YIKIM YAPILDI

19.10.2022 16:53

Beşiktaş'ta kentsel dönüşüm çalışmaları Akat Mahallesi'nde 2 binanın yıkımıyla başladı.

Beşiktaş'ta kentsel dönüşüm çalışmaları Akat Mahallesi'nde 2 binanın yıkımıyla başladı.

Kentsel dönüşüm çalışmasını, bir milat olarak değerlendiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 'Beşiktaş yapı stokunun yüzde 78'i, 1980 öncesi yapılmış yapılardan oluşuyor. Dolayısıyla riskli. Deprem, günümüzün en önemli gündem maddelerinden biri. Her zaman güncelliğini koruyor ve bu risk her geçen gün artıyor. Biz bununla ilgili farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Bu amaçla Beşiktaş'ta Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüzü kurduk. Yine Beşiktaş İmar AŞ'yi kurduk. Buradaki amacımız tamamıyla vatandaşlarımızın bu konulardaki bütün hukuki süreçlerini yönetmek, belediyeden doğru bilgiye, belgeye ulaşmalarını sağlamak, sözleşmelerini yaparken yanlarında olmak, iskana kadar olan sürecin tamamında onların haklarını korumak ve yapımcı firmayla onların arasındaki ilişkilerde maliklerinin yanında olarak onların bu süreçten kötü bir şekilde etkilenmemesini sağlamaktır. 19 Ekim'de de Akatlar Mahalle'mizde bulunan 2 binamızın yıkımını gerçekleştireceğiz. Bu binaların sözleşmeleri imzalandı, onayları çıktı, yıkım ruhsatı oluşturuldu' açıklamasını yaptı.

'BUGÜNE KADAR YÜZLERCE SORUN YAŞANDI'

Başkan Akpolat, 'Beşiktaş, bu konuda çok fazla dezenformasyona uğramış bir ilçedir. Bugüne kadar maliklerle yapımcı firmalar arasında çıkan yüzlerce sorun belediyemize intikal etmiştir. Gördük ki yapımcı firmaların önemli bir kısmı, vatandaşımıza yapamayacağı işlerin sözünü vermiş. Dolayısıyla vatandaş da malikler de yapımcı firmalarla bir araya geldiğinde güven sorunu oluşmaya başladı ve süreçlerin uzadığını gördük. Bu konuda Beşiktaş Belediyesine olan başvuruları bir araya getirdik, toparladık. Beşiktaş İmar AŞ'nin kurulumu tamamıyla bu dezenformasyonu ortadan kaldırmak, maliklerle yapımcı firma arasındaki hukuki süreçleri yönetmek, maliklerin yanında olmak ve onların isteklerine göre bu yapıların tekrardan yapılandırılması amacıyla kuruldu' dedi.

'HUKUKİ SÜREÇLER İÇİN BELEDİYEMİZE BAŞVURUN'

Yıkımın başlangıç olduğuna da değinen Başkan Akpolat Beşiktaş'ta oturanlara şu çağrıda bulundu:

'Bütün komşularımız hem binalarının dönüşümüyle hem diğer hukuki süreçlerle ilgili belediyemize mutlaka başvursun. Doğru bilgiye, belgeye belediyemizden ulaşsınlar. Eğer bize muvafakatnamelerini verirlerse onların bütün süreçlerini yönetmeye talibiz. Bu zor bir süreç. Bu süreci yönetmek, vatandaşları bir araya getirmek, yapımcı firmaları bir araya getirmek, onlarla malikler arasındaki iletişimi sağlamak, aynı masa etrafında toplamak gerçekten çok zor. Yetki belgelerini Beşiktaş İmar AŞ'ye teslim etsinler ve bu süreçlerin tamamını Beşiktaş Belediyesi olarak güven ilişkisi içerisinde yönetelim.'

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den Josef de Souza'ya uyarı geldi Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den Josef de Souza'ya uyarı geldi Beşiktaş Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Kapsamında İki Binanın Yıkımını Başlattı. Beşiktaş Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Kapsamında İki Binanın Yıkımını Başlattı.

Rıza Akpolat, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TAKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINDA İLK YIKIM YAPILDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:51 Galatasaray, sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti
21:48 Galatasaray'ın yeni futbolcusunun Kastamonusporlu oyuncuya yaptığı hareket gündem oldu
21:25 İstanbul'un göbeğine asılan ilan vatandaşların ağzını açık bıraktı: Türkçe bilen eleman aranıyor
21:15 Hatayspor, sahasında Düzcespor'a 2-0 mağlup oldu
20:45 Benzema ödül törenine eli bandajsız çıktı! Serçe parmağının şeklini görenler çok şaşırdı
20:29 Rusya, Kiev'i bombaladığı SİHA'ları İran'dan mı aldı? Hamaney, soruya cevap vermek yerine gövde gösterisi yaptı
20:12 Eski ehliyetleri değiştirme süresi 31 Aralık 2024'e uzatıldı
19:52 Tuzla'da "İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz?" anketi yapıldı! İşte sonuçlar
16:56 Antalya'da feci olay! Cumhuriyet savcısı otel odasında ölü bulundu
16:35 Göğüs estetiği olan Çukur'un Timsah Celil'i son pozlarıyla gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 23:12:02. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TAKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINDA İLK YIKIM YAPILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement