Beşiktaş'taki lüks otelde iş adamının öldüğü olayın detayları ortaya çıktı - Son Dakika

Beşiktaş'taki lüks otelde iş adamının öldüğü olayın detayları ortaya çıktı

26.03.2021 14:29

Beşiktaş'taki lüks otelde iş adamının öldüğü olayın detayları ortaya çıktı Olay esnasında odada 6 kişini daha bulunduğu öğrenildi İş adamının kaza sonucu vurulduğu ortaya çıktı Beşiktaş'taki lüks bir otelde arkadaşlarıyla birlikte eğlendiği esnada tabancayla vurularak ağır yaralanan Azerbaycanlı...

Beşiktaş'taki lüks otelde iş adamının öldüğü olayın detayları ortaya çıktı

Olay esnasında odada 6 kişini daha bulunduğu öğrenildi

İş adamının kaza sonucu vurulduğu ortaya çıktı

İSTANBUL - Beşiktaş'taki lüks bir otelde arkadaşlarıyla birlikte eğlendiği esnada tabancayla vurularak ağır yaralanan Azerbaycanlı iş adamı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri odada bulunan 3'ü kadın 6 kişiyi gözaltına alırken olay esnasında iş adamının silahının namlusunda mermi olmadığını sandığı, odadakilerin "Şeytan doldurur" demesine rağmen tetiğe basarak kaza sonucu olayın yaşandığı ortaya çıktı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Beşiktaş Vişnezade Mahallesi'nde bulunan lüks bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, Azerbaycan uyruklu iş adamı 40 yaşındaki Nihat Aliyev, 6 arkadaşıyla birlikte otele geldi. Grup burada eğlendikten sonra Aliyev, 3'ü kadın 6 arkadaşıyla birlikte odasına geçti. Bir süre geçtikten sonra odadan silah sesleri duyuldu. İçeriye giren otel görevlilerinin, Aliyev'in başından ağır şekilde yaralandığını görmeleri üzerine sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı iş adamını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan iş adamı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"Şeytan doldurur dedik ama dinlemedi"

Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otelin güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek iş adamının yanında bulunan 3'ü kadın 6 arkadaşı ve 4 otel çalışanının ifadesine başvurdu. Gözaltına alınarak Asayiş Büro Amirliğine götürülen 6 kişi, ifade verecek olayın detaylarını anlattı. Şahıslar ifadesinde akşam saatlerinde birlikte otele geldiklerini, eğlendikten bir süre sonra odaya geçtiklerini daha sonra Aliyev'in belinden tabancasını çıkarttığını söyledi. Daha sonra silahlı çıkartan iş adamının şaka amaçlı silahlı şakağına dayağını namluda mermi olmadığını söylediği esnada odadakilerin ise, "şeytan doldurur" dediği ardından iş adamının tetiği çektiği ve silahın patlaması sonucu olayın kaza sonucu yaşandığını söyledikleri öğrenildi.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Beşiktaş'taki lüks otelde iş adamının öldüğü olayın detayları ortaya çıktı
Beşiktaş'taki lüks otelde iş adamının öldüğü olayın detayları ortaya çıktı
Beşiktaş'taki lüks otelde iş adamının öldüğü olayın detayları ortaya çıktı
Beşiktaş'taki lüks otelde iş adamının öldüğü olayın detayları ortaya çıktı

İş Adamı, Beşiktaş, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'taki lüks otelde iş adamının öldüğü olayın detayları ortaya çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu: Bugün verilen karar hatalıdır, itiraz edeceğiz Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu: Bugün verilen karar hatalıdır, itiraz edeceğiz Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! "Pazara gidiyoruz" diyerek evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı Lüks otelde canına kıyan Azeri iş insanının odasında bulunan 6 kişi ifade verdi: Şeytan doldurur dedik Lüks otelde canına kıyan Azeri iş insanının odasında bulunan 6 kişi ifade verdi: Şeytan doldurur dedik Apple Airpods Max'e 5699 TL vermeye değer mi? Apple Airpods Max'e 5699 TL vermeye değer mi? Bahçedeki eşini domuz zannedip öldüren koca: Islık çaldım, tepki gelmeyince ateş ettim Bahçedeki eşini domuz zannedip öldüren koca: Islık çaldım, tepki gelmeyince ateş ettim Gelişi olaylı, gidişi sessiz oldu! Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bankacılık serüveni bitti Gelişi olaylı, gidişi sessiz oldu! Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bankacılık serüveni bitti Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 3'ü yaralı 4 kişi kurtarıldı Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 3'ü yaralı 4 kişi kurtarıldı Bakan Soylu racon kesti: Onların diliyle söylüyorum, 'Şekil yapan, çökmeye çalışan' kim varsa çökeceksiniz Bakan Soylu racon kesti: Onların diliyle söylüyorum, 'Şekil yapan, çökmeye çalışan' kim varsa çökeceksiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine yönelik eleştirilere tepki: Muhalefet bu işleri bilmiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine yönelik eleştirilere tepki: Muhalefet bu işleri bilmiyor         
14:48
Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan "Aşılama ne zaman tamamlanacak?" sorusuna yanıt: Mayıs-Haziran gibi aşılamayı bitirmek istiyoruz         
14:15
Sosyal medyada kokain çektiği görüntülerle gündem olan Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı Sosyal medyada kokain çektiği görüntülerle gündem olan Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı         
14:04
Genç kızın görüntülediği taciz şüphelisi mavi montundan tespit edilip yakalandı Genç kızın görüntülediği taciz şüphelisi mavi montundan tespit edilip yakalandı         
13:23
220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu         
13:06
Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık         
12:39
Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı         
12:21
Fenerbahçe'de Erol Bulut ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Fenerbahçe'de Erol Bulut ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! "Hakkınızı helal edin" diyerek vedalaştı         
11:30
Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir         
10:39
Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı         
10:14
Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu         
10:03
Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu         
09:45
Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı         
09:31
Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var         
09:17
İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı         
09:07
Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti         
09:00
Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü         
18:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 15:01:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'taki lüks otelde iş adamının öldüğü olayın detayları ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei