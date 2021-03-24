BEŞİKTAŞ'TAKİ MAKAS DEHŞETİNİN SANIĞI 22 AYDIR ARANIYOR -1 - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'TAKİ MAKAS DEHŞETİNİN SANIĞI 22 AYDIR ARANIYOR -1

24.03.2021 11:17

BEŞİKTAŞ'ta TEM otoyolunda 8 Haziran 2019'da meydana gelen 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı makas dehşetindeki firari sanık 22 aydır bulunamadı.

BEŞİKTAŞ'ta TEM otoyolunda 8 Haziran 2019'da meydana gelen 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı makas dehşetindeki firari sanık 22 aydır bulunamadı. Kazada eşini ve 8 yaşındaki oğlunu kaybeden İlhan Özçelik Sanık Yusuf Arıkboğa'nın ise bir an önce yakalanmasını istiyorum dedi.

Makas atarak ilerleyen sürücü Yusuf Arıkboğa'nın kazaya sebep sebep olduğu iddia edilmiş, kazanın ardından olay yerinden kaçtıkları öne sürülen 4 sanık yakalanmış fakat kazaya sebep olduğu iddia edilen otomobilinin sürücüsü Yusuf Arıkboğa kaçmıştı. Kazada eşini ve 8 yaşındaki oğlunu kaybeden İlhan Özçelik, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, kazada 'öldü' diye toprağa verdiği kızı Hiranur'un yaşadığını, toprağa verilen kızın ise kendi yeğeni Gülnür Eray olduğunu 28 gün sonra öğrendiğini anlattı. Acılı baba kazada eşini, oğlunu ve iki yeğenini kaybettiğini, alkollü bir şekilde araç kullandığını iddia ettiği sanık Yusuf Arıkboğa'nın ise hala firari olmasından büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.

AİLEMİ DAĞITTI

İlhan Özçelik kazadan sonra sanıkların yaralılara yardım etmediğini ve sanık Mehmet Topçi'nin aracın sürücüsü firari sanık Yusuf Arıkboğa'yı ve diğer sanıkları olay yerinden kaçırdığını öne sürdü. Özçelik, kazada resmi kayıtlara ölü olarak geçen daha sonra yaşadığı ortaya çıkan Hiranur Özçelik'in (11) ise bir gözünün görme yetisini tamamen kaybettiğini diğer gözünün ise bulanık gördüğünü, vücudunun birçok yerinde de hasar olduğunu aktardı. Özçelik Yusuf Arıkboğa 2 yıldır firari, benim ailemi dağıttı. Her gün eve geldiğimde ağlıyorum. Onları olay yerinden kaçıran Mehmet Topçi'nin daha fazla ceza almasını, Yusuf Arıkboğa'nın ise bir an önce yakalanmasını istiyorum diyerek mağduriyetini dile getirdi. Kazada ağır yaralan Hiranur Özçelik ise Kaza anını hatırlamıyorum. Her şey bir anda oldu diyerek çok zorlandığını belirtti.

NE OLMUŞTU

Beşiktaş'ta TEM otoyolunda 8 Haziran 2019'da sürücü Yusuf Arıkboğa, içinde 14 kişinin bulunduğu araca çarpmış, kazada 4 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı. Makas atarak kazaya sebep olduğu iddia edilen sürücü Yusuf Arıkboğa'yı olay yerine gelerek kaçırdıkları öne sürülen 4 sanığın davasında karar çıkmış, mahkeme Suçluyu kayırma suçundan sanık Abdulsamet Topçi'yi 4 yıl, sanık Mehmet Topçi'yi 3 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Diğer iki sanık Murat Şarlı ve Selman Uluşan hakkında ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti. Kazaya makas atarak sebep olduğu iddia edilen sürücü Yusuf Arıkboğa'nın ise firari olması nedeniyle dosyayı ayrılmıştı. 22 aydır firari olan sanık Yusuf Arıkboğa hakkında Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma suçundan 2 yıl dan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

BEŞİKTAŞ'TAKİ MAKAS DEHŞETİNİN SANIĞI 22 AYDIR ARANIYOR -1
BEŞİKTAŞ'TAKİ MAKAS DEHŞETİNİN SANIĞI 22 AYDIR ARANIYOR -1
BEŞİKTAŞ'TAKİ MAKAS DEHŞETİNİN SANIĞI 22 AYDIR ARANIYOR -1
BEŞİKTAŞ'TAKİ MAKAS DEHŞETİNİN SANIĞI 22 AYDIR ARANIYOR -1

TEM Otoyolu, Beşiktaş, Haziran, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ'TAKİ MAKAS DEHŞETİNİN SANIĞI 22 AYDIR ARANIYOR -1 - Son Dakika


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