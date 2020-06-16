Beşiktaş'taki mekanlara sıkı denetim uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika

Beşiktaş'taki mekanlara sıkı denetim uygulaması gerçekleştirildi

1 Haziran'dan sonra başlayan Yeni Normalleşme dönemiyle birlikte Beşiktaş'ta bulunan mekanlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Beşiktaş'taki mekanlara sıkı denetim uygulaması gerçekleştirildi, System.String[]

1 Haziran'dan sonra başlayan Yeni Normalleşme dönemiyle birlikte Beşiktaş'ta bulunan mekanlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Gece saatlerinde uygulama yapan polis ekipleri, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Saat 24.00'dan sonra açık olan işletmelere de cezai işlem gerçekleştirdi.


Türkiye 1 Haziran'dan itibaren Yeni Normalleşme dönemine geçiş yapmıştı. Bu kapsamda birçok kısıtlama kaldırılmıştı. Geçtiğimiz Cuma gününden itibaren de ülke genelinde COVİD-19 tanısı konmuş vaka sayısı artış gösterdi. İstanbul Valiliği ve İl Hıfzıssıha Kurulunun aldığı karar ile il genelinde artış yaşanmaması için polis ekipleri gece saatlerinden itibaren birtakım denetlemeler gerçekleştirdi.


Polis ekipleri denetleme esnasında mekanlarda bulunan vatandaşlara maske kullanımı ile sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri ikazında bulundu. Saat 24.00'dan sonra açık olan 3 işletmeye ve bir kişiye cezai işlem uygulandı. - İSTANBUL

Beşiktaş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 01:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş'taki mekanlara sıkı denetim uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika

Son Dakika

Tatilin keyfini çıkaran Demet Özdemir, tekne pozlarını paylaştı Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi "Geçinemiyorum" diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz Tecavüzden yargılanan ünlü yapımcının cinsel organı, enfeksiyon nedeniyle kangren oldu Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü Gamze Özçelik, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde Sınırsız İyilik Ödülü'ne layık görüldü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bu salgın dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bu salgın dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek         
08:01
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu         
02:53
5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı 5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
02:25
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler         
00:20
Tatilin keyfini çıkaran Demet Özdemir, tekne pozlarını paylaştı Tatilin keyfini çıkaran Demet Özdemir, tekne pozlarını paylaştı         
00:15
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı         
23:57
Galatasaray'ın gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan: Sezon sonu ayrılıyorum Galatasaray'ın gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan: Sezon sonu ayrılıyorum         
23:52
Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı         
23:37
Yeri sır gibi saklanan DEVA Partisi'nin genel merkezinin adresi tabela asılınca ortaya çıktı Yeri sır gibi saklanan DEVA Partisi'nin genel merkezinin adresi tabela asılınca ortaya çıktı         
23:32
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüsle mücadele çağrısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüsle mücadele çağrısı         
23:30
Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı         
23:18
İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti         
23:16
Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti         
22:57
Sıkıştığı araçtan sağ kurtarılan çocuk, çektiği acılara rağmen önce yakınlarını sordu Sıkıştığı araçtan sağ kurtarılan çocuk, çektiği acılara rağmen önce yakınlarını sordu         
22:57
Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül         
22:54
İzmir'deki feci kazada hayatını kaybedenler baba-kız çıktı İzmir'deki feci kazada hayatını kaybedenler baba-kız çıktı         
22:52
Hindistan'da bir kişi, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kendini öldürttü Hindistan'da bir kişi, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kendini öldürttü         
22:47
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi         
22:42
Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği! Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği! "Nefes alamıyorum" diyerek bağırdı         
22:39
PSG Sportif Direktörü Leonardo: Mbappe ve Neymar takımda kalacak PSG Sportif Direktörü Leonardo: Mbappe ve Neymar takımda kalacak         
22:37
Vakalar yeniden artışa geçti, 4 ilimizde birçok yerleşim yeri karantinaya alındı Vakalar yeniden artışa geçti, 4 ilimizde birçok yerleşim yeri karantinaya alındı         
22:20
Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor         
22:15
Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp         
22:12
Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı         
22:02
"Kız meselesi" kavgası iki cana mal oldu         
22:01
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu         
21:50
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı         
21:49
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz         
21:39
Pekin 100'den fazla koronavirüs vakası bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti Pekin 100'den fazla koronavirüs vakası bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti         
21:29
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti         
21:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2020 08:05:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'taki mekanlara sıkı denetim uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]