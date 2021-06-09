BEŞİKTAŞ'TAKİ MOTOSİKLET KAZASI KASK KAMERASINDA - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'ta Burak Şenel'in (25) kullandığı motosiklete otomobil çarptı. Şenel'in yaralandığı kaza anları kask kamerasına yansıdı. Beylikdüzü 'nde yaşayan bankacı Burak Şenel, kendisi gibi motosiklet kullanan 2 arkadaşıyla birlikte Beşiktaş Meydanı 'na doğru yola çıktı. Şenel'in motosikletine yasak yerde dönüş yaptığı iddia edilen Rıdvan Ü.'nün (68) kullandığı otomobil çarptı. Kask kamerası tarafından görüntülenen kazada Şenel, yaralandı. Şenel, "Kazada motosikletim hurdaya döndü. Bir ay iş göremez raporu aldım. Arayıp sormadılar bile, şikayetçi olduk, uzlaşma önerisini kabul etmedik. Davanın görülmesini bekliyorum" dedi.

Öte yandan, kazanın ardından hazırlanan ve İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sürücü Rıdvan Ü. hakkında, "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

- İstanbul