Son Dakika Haberleri: BEŞİKTAŞ'TAKİ ÖĞRETMEN KADINA SALDIRAN ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ
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BEŞİKTAŞ'TAKİ ÖĞRETMEN KADINA SALDIRAN ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

6 saat önce

BEŞİKTAŞ'ta 19 Kasım'da öğretmen kadın saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Berrak K. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

BEŞİKTAŞ'TAKİ ÖĞRETMEN KADINA SALDIRAN ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ, System.String[]
BEŞİKTAŞ'ta 19 Kasım'da öğretmen kadın saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Berrak K. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Polis tarafından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda getirilen Berrak K. soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarıldı. Savcılıkça işlemleri tamamlanan Berrak K'nin "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan tutuklanması talep edildi. Şüpheli Berrak K. nöbetçi mahkemeye sevk edildi.Savcılığın sevk yazısında, şüpheli Berrak K.'nın Ihlamurkaya Caddesi'nde yürürken hiç tanımadığı aralarında hiçbir husumet de bulunmayan Öğretmen Ş.N.E.'ye bir şeyler söyleyip vurarak darp ettiği, bu sırada olaya tepki gösteren ve kimlik bilgileri tespit edilemeyen bir erkeğe de aynı şekilde darp eyleminde bulunduğu kaydedildi. Müştekinin şüpheliye karşı hiçbir eylemi olmamasının da dikkate alındığı ifade edilen sevk yazısında, şüphelinin sırf dini inancı doğrultusunda bir kıyafet tercih etmesi nedeniyle müştekiye darp eyleminde bulunduğu ve eyleminin TCK'nin 216/1. maddesinde düzenlenen "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçu kapsamında kaldığı ifade edildi. Yazıda, "Toplumun çok büyük bir kesimi tarafından benimsenen dini inançlara yönelik gerçekleştirilen bu suç fiilinin, toplumsal çatışmalara yol açacak mahiyette olduğu, kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlike oluşturacak mahiyette olduğu" belirtilerek şüphelinin tutuklanması talep edildi.


- İstanbul
Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:55 Kaynak: DHA
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