Beşiktaş'taki okullar dezenfekte edildi - Son Dakika

Beşiktaş Belediyesi , yarıyıl tatilinde ilçede bulunan bütün okullarda kapsamlı temizlik, ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptı.

2019-2020 Eğitim öğretim yılının 2. dönemi 3 Şubat Pazartesi günü başlıyor. Milyonlarca öğrenci ders başı yaparak eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek. Beşiktaş Belediyesi Veteriner İşleri ve Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de öğrenciler tatildeyken ilçede bulunan bütün okulları bakteri ve virüslere karşı ilaçlama, temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, öğrencilerin ve velilerin kaygılanmaması için okulların bütün köşelerini titiz bir çalışma yürüterek dezenfekte etti.

"ÇOCUKLARIMIZ GÜVENLE OKULA GİDEBİLİR"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat çalışmaları yakından takip ederek sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Sağlıklı bir kent inşa etmek başlıca ödevimiz, Beşiktaş'ta çocuklarımızı salgın hastalıklardan korumak için belediyemizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Yaptığımız dezenfektan çalışmasının ardından, çocuklarımız güvenle okullarına gidebilirler"

- İstanbul