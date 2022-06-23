Beşiktaş'taki ortaokulla liselere Diyanet Yayınlarının kitap setleri dağıtıldı - Son Dakika
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Beşiktaş'taki ortaokulla liselere Diyanet Yayınlarının kitap setleri dağıtıldı

23.06.2022 16:58
Beşiktaş'taki ortaokulla liselere Diyanet Yayınlarının kitap setleri dağıtıldı

Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaokul ve liselere Diyanet Yayınlarından oluşan 190 kitaplık set hediye edildi.

Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaokul ve liselere Diyanet Yayınlarından oluşan 190 kitaplık set hediye edildi.

İstanbul Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Beşiktaş Müftülüğü ve Diyanet Vakfı Beşiktaş Şubesi iş birliği kapsamında ilçedeki 13 ortaokul ve 20 liseye kitap setleri dağıtıldı.

Kitap teslim töreninde konuşan Beşiktaş Müftüsü İsmail Yıldız, ilçede bulunan tüm ortaokul ve liselere Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarından oluşan 190 kitaplık setlerden hediye ettiklerini belirtti.

Böylece her okulun kütüphanesinde Diyanet Yayınları köşesi oluşturduklarını kaydeden Yıldız, "Bu çalışmamızda bizlere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldız, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Türkoğlu'na Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarından çıkan "Konulu Tefsir" kitabını hediye etti.

Bakan ile Türkoğlu ise Müftü Yıldız'a çiçek verdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beşiktaş'taki ortaokulla liselere Diyanet Yayınlarının kitap setleri dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'taki ortaokulla liselere Diyanet Yayınlarının kitap setleri dağıtıldı - Son Dakika
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