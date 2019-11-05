Son Dakika Haberleri: BEŞİKTAŞ'TAKİ OTOBÜS DEHŞETİ: ÖLEN  KİŞİ SON YOLCULUĞUNA  UĞURLANDI
Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ'TAKİ OTOBÜS DEHŞETİ: ÖLEN  KİŞİ SON YOLCULUĞUNA  UĞURLANDI

BEŞİKTAŞ'TAKİ OTOBÜS DEHŞETİ: ÖLEN  KİŞİ SON YOLCULUĞUNA  UĞURLANDI

7 saat önce

BEŞİKTAŞ'ta özel halk otobüsü şoförünün durakta bekleyenlere çarpmasıyla hayatını kaybeden Yalçın Tahir Billur son yolculuğuna uğurlandı.

BEŞİKTAŞ'TAKİ OTOBÜS DEHŞETİ: ÖLEN  KİŞİ SON YOLCULUĞUNA  UĞURLANDI, System.String[]

Can EROK - İSTANBUL DHA - BEŞİKTAŞ'ta özel halk otobüsü şoförünün durakta bekleyenlere çarpmasıyla hayatını kaybeden Yalçın Tahir Billur son yolculuğuna uğurlandı.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz pazar günü durakta beklerken özel halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan Yalçın Tahir Billur (77) aynı gün akşam hayatını kaybetti.  Yalçın Tahir Billur bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hüseyin Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yavuz Erkut, İETT Genel Müdürü Hamdi Alper Kolukısa, Billur'un ailesi ve yakınları katıldı. Fatih Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yalçın Tahir Billur'un cenazesi Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze törenine katılanlardan görüntüler

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazenin araca taşınması

-Detay görüntüler


Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:19 Kaynak: DHA
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