Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'taki otobüs dehşeti: Ölen kişi son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Beşiktaş'taki otobüs dehşeti: Ölen kişi son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş'taki otobüs dehşeti: Ölen kişi son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

BEŞİKTAŞ'ta özel halk otobüsü şoförünün durakta bekleyenlere çarpmasıyla hayatını kaybeden Yalçın Tahir Billur son yolculuğuna uğurlandı.

Beşiktaş'taki otobüs dehşeti: Ölen kişi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
BEŞİKTAŞ'ta özel halk otobüsü şoförünün durakta bekleyenlere çarpmasıyla hayatını kaybeden Yalçın Tahir Billur son yolculuğuna uğurlandı.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz pazar günü durakta beklerken özel halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan Yalçın Tahir Billur (77) aynı gün akşam hayatını kaybetti.  Yalçın Tahir Billur bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hüseyin Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yavuz Erkut, İETT Genel Müdürü Hamdi Alper Kolukısa, Billur'un ailesi ve yakınları katıldı. Fatih Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yalçın Tahir Billur'un cenazesi Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.


- İstanbul
Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:35 Kaynak: DHA
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