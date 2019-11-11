BEŞİKTAŞ'TAKİ OTOBÜS DEHŞETİ: SÜRÜCÜ KAMERAYI BÖYLE KAPATMIŞ

İstanbul DHA
Beşiktaş'ta durağa dalan özel halk otobüsü sürücüsünün, güvenlik kamerasına kapatma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin ölmüş, 12 kişi ise yaralanmıştı.Otobüsün güvenlik kamera görüntülerinin tutuklanan sürücü Necdet Karakuş'un kapattığı açıklanmıştı. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Karakuş'un kaza öncesi kamerayı kapattığı görülüyor.Görüntü Dökümü: ---------Sürücünün kamerayı kapatması
-Kaza ile ilgili arşiv görüntülenr