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BEŞİKTAŞ'TAKİ OTOBÜS DEHŞETİ: SÜRÜCÜ KAMERAYI BÖYLE KAPATMIŞ

7 saat önce

İstanbul DHABeşiktaş'ta durağa dalan özel halk otobüsü sürücüsünün, güvenlik kamerasına kapatma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ'TAKİ OTOBÜS DEHŞETİ: SÜRÜCÜ KAMERAYI BÖYLE KAPATMIŞ, System.String[]

İstanbul DHA

Beşiktaş'ta durağa dalan özel halk otobüsü sürücüsünün, güvenlik kamerasına kapatma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu  1 kişinin ölmüş, 12 kişi ise yaralanmıştı.

Otobüsün güvenlik kamera görüntülerinin tutuklanan sürücü Necdet Karakuş'un kapattığı açıklanmıştı. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Karakuş'un kaza öncesi kamerayı kapattığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Sürücünün kamerayı kapatması

-Kaza ile ilgili arşiv görüntülenr


İstanbul, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:56 Kaynak: DHA
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